В США прибыла делегация из Украины накануне голосования в Конгрессе
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В США прибыла делегация из Украины накануне голосования в Конгрессе

Офис Президента Украины
Конгресс США
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Накануне рассмотрения Конгрессом США вопроса одобрения дальнейшей военной помощи Украине в Америку прибыла украинская делегация в составе руководителя Офиса президента Андрея Ермака, главы Минобороны Рустема Умерова и спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Что известно о целях украинских чиновников в США

В офисе президента отметили, что руководитель администрации уже провел выступление в Институте мира США.

Уже 649 дней Украина борется за свободу. Мы сорвали планы русского блицкрига. Мы устояли. Украинцы очень благодарны всем, кто помог нам остаться суверенным и независимым государством, – подчеркнул Андрей Ермак во время выступления.

По его словам, в настоящее время мировое сообщество должно противодействовать попыткам Кремля раздуть конфликты в разных регионах мира.

Руководитель ОП убежден, что ответ на вопросы в сфере безопасности лежит в реализации предложенной Украиной формулы мира.

Она возвращает в мир справедливость. Это украинская формула, но соавторами плана мира на ее основе должны стать все. Мы превращаем добрую волю в хорошее действие, - отметил Ермак.

Он добавил, что ответственные государства должны проявлять уважение к межправительственному праву и оставаться преданными и едиными в защите мира.

При этом предотвратить войну можно только путем предоставления Украине надежных многосторонних гарантий безопасности.

Что известно о рассмотрении в Конгрессе вопроса военной помощи Украине

6 декабря в Сенате должно состояться рассмотрение законопроекта, которым предлагается выделить на финансирование помощи Украине еще более 60 млрд долларов.

Эта помощь входит в запрос президента США Джо Байдена в Конгресс более 100 млрд долларов. Там же предусмотрено финансирование помощи Израилю.

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