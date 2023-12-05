В США прибыла делегация из Украины накануне голосования в Конгрессе

Накануне рассмотрения Конгрессом США вопроса одобрения дальнейшей военной помощи Украине в Америку прибыла украинская делегация в составе руководителя Офиса президента Андрея Ермака, главы Минобороны Рустема Умерова и спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.
Что известно о целях украинских чиновников в США
В офисе президента отметили, что руководитель администрации уже провел выступление в Институте мира США.
По его словам, в настоящее время мировое сообщество должно противодействовать попыткам Кремля раздуть конфликты в разных регионах мира.
Руководитель ОП убежден, что ответ на вопросы в сфере безопасности лежит в реализации предложенной Украиной формулы мира.
Он добавил, что ответственные государства должны проявлять уважение к межправительственному праву и оставаться преданными и едиными в защите мира.
При этом предотвратить войну можно только путем предоставления Украине надежных многосторонних гарантий безопасности.
Что известно о рассмотрении в Конгрессе вопроса военной помощи Украине
6 декабря в Сенате должно состояться рассмотрение законопроекта, которым предлагается выделить на финансирование помощи Украине еще более 60 млрд долларов.
Эта помощь входит в запрос президента США Джо Байдена в Конгресс более 100 млрд долларов. Там же предусмотрено финансирование помощи Израилю.
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