До США прибула делегація з України напередодні голосування у Конгресі

Напередодні розгляду Конгресом США питання схвалення подальшої військової допомоги Україні до Америки прибула українська делегація у складі керівника Офісу президента Андрія Єрмака, глави Міноборони Рустема Умєрова та спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Що відомо про цілі українських високопосадовців у США
В Офісі президента зазначили, що керівник адміністрації вже провів виступ в Інституті миру США.
За його словами, наразі світова спільнота має протидіяти спробам Кремля роздмухати конфлікти у різних регіонах світу.
Керівник ОП переконаний, що відповідь на питання у сфері безпеки лежить у реалізації запропонованої Україною формули миру.
Він додав, що відповідальні держави мають проявляти повагу до міжнарадного права і залишатись відданими і єдними у справі захисту миру.
При цьому запобігти війні можна лише шляхом надання Україні надійних багатосторонніх гарантій безпеки.
Що відомо про розгляд у Конгресі питання військової допомоги Україні
6 грудня, у Сенаті має відбутися розгляд законопроекту, яким пропонується виділити на фінансування допомоги Україні ще понад 60 млрд доларів.
Ця допомога входить у запит президента США Джо Байдена до Конгресу понад 100 млрд доларів. Там також передбачено фінансування допомоги Ізраїлю.
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