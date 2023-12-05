До США прибула делегація з України напередодні голосування у Конгресі

Напередодні розгляду Конгресом США питання схвалення подальшої військової допомоги Україні до Америки прибула українська делегація у складі керівника Офісу президента Андрія Єрмака, глави Міноборони Рустема Умєрова та спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Що відомо про цілі українських високопосадовців у США

В Офісі президента зазначили, що керівник адміністрації вже провів виступ в Інституті миру США.

Вже 649 днів Україна бореться за свободу. Ми зірвали плани російського бліцкригу. Ми встояли. Українці дуже вдячні всім, хто допоміг нам залишитися суверенною та незалежною державою, - підкреслив Андрій Єрмак під час виступу. Поширити

За його словами, наразі світова спільнота має протидіяти спробам Кремля роздмухати конфлікти у різних регіонах світу.

Керівник ОП переконаний, що відповідь на питання у сфері безпеки лежить у реалізації запропонованої Україною формули миру.

Вона повертає у світ справедливість. Це українська формула, але співавторами плану миру на її основі мають стати всі. Ми перетворюємо добру волю на добру дію, - зазначив Єрмак. Поширити

Він додав, що відповідальні держави мають проявляти повагу до міжнарадного права і залишатись відданими і єдними у справі захисту миру.

При цьому запобігти війні можна лише шляхом надання Україні надійних багатосторонніх гарантій безпеки.

Що відомо про розгляд у Конгресі питання військової допомоги Україні

6 грудня, у Сенаті має відбутися розгляд законопроекту, яким пропонується виділити на фінансування допомоги Україні ще понад 60 млрд доларів.

Ця допомога входить у запит президента США Джо Байдена до Конгресу понад 100 млрд доларів. Там також передбачено фінансування допомоги Ізраїлю.