Отказ от поддержки Украины убедит Путина в собственной безнаказанности — Блинкен

Глава Госдепа США Энтони Блинкен отметил, что отказ от военной и другой поддержки Украины развяжет руки кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину по поводу дальнейшей агрессии во всем мире.

Блинкен предупреждает о последствиях в случае отказа от поддержки Украины

Мы должны обеспечить, чтобы Украина продолжала добиваться успеха. Мы должны обеспечить, чтобы Россия продолжала терпеть поражение. Если мы этого не сделаем, Путину будет позволено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры с агрессией по всему миру, – отметил глава Госдепа США. Поделиться

Он подчеркнул, что другие мировые диктаторы внимательно анализируют реакцию мирового сообщества на преступные действия кремлевского режима под руководством Путина в Украине и других регионах мира.

Почему Украина не может отказаться от борьбы об агрессиях РФ

По информации журналистов Bloomberg, от США и стран ЕС сейчас зависит, насколько нынешняя зима будет тяжелой для Украины.

Как отмечает автор материала Марк Чемпион, сейчас Россия увеличивает потенциал для собственных воздушных атак по Украине, в частности, объектам энергетической инфраструктуры, в то время как западные партнеры Киева, кажется, сбились с пути.

Автор отмечает, что развязанная Кремлем преступная война против Украины не должна определяться успехом или неудачей наступления одной из сторон в течение одного сезона.

Это важно подчеркнуть, потому что многие нынешние соображения о том, что делать дальше, берут за точку отсчета неспособность летнего контрнаступления Украины обеспечить прорыв.

По мнению автора материала, реальное положение дел таково, что переговоры в большей степени будут зависеть от России.

Однако в настоящее время кремлевский диктатор Владимир Путин не проявляет никаких признаков готовности к длительному прекращению огня.

Действия России, не говоря уже о все еще эскалационной риторике Кремля и объявленной аннексии территорий, которые он еще не контролирует, говорят об обратном.

В материале отмечается, что США и ЕС пришли на помощь Украине не ради поражения России, а с целью помочь защититься, ведь дальнейшая агрессия Кремля угрожает Европе хаосом.

Это все еще жизненно важные интересы, даже не влияя на защиту демократии или международного права.

Кроме того, они более достижимы, чем казалось сразу после вторжения России в 2022 году.

Автор подчеркивает, что не стоит ожидать от Путина отказа от своих целей в Украине сейчас, когда финансирование и военная поддержка Украины находятся под угрозой с обеих сторон Атлантики.

На этой неделе Белый дом предупредил, что у него закончатся деньги на поддержку Украины до конца декабря, если республиканцы в Конгрессе не изменят позицию, что "поставит на колени" способность Украины защищаться от российских окупантов.

Между тем, союзник Путина, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, дал понять, что намерен либо использовать, либо сорвать создание фонда Европейского Союза для Украины в размере 50 миллиардов евро и план ЕС о переговорах с Киевом о членстве в ЕС.

Наиболее обнадеживающим с точки зрения Кремля является то, что Дональд Трамп лидирует в опросах общественного мнения перед президентскими выборами в США, которые пройдут через год. У Путина тоже есть своя политическая повестка дня. В следующем году его ждут выборы, которые, какими бы несвободными и несправедливыми они ни были, по-прежнему важны для укрепления его власти и легитимности. Заключение сделки сейчас может вынудить россиян задуматься о том, какую огромную цену им пришлось заплатить.

Многие на Западе не понимают, говорит Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве, что "Россия не примирится с Украиной" и по-прежнему верит, что может победить силой. Они "увеличили производство вооружений, мобилизуют новые силы, и им нужен результат".

В итоге получается, что Украина не может прекратить борьбу, что бы ни случилось с ее финансированием и поставками оружия от союзников. Вопрос лишь в том, сколько дополнительных жизней и территорий будет потеряно, если решительность Запада ослабнет, лишив украинцев возможности дать отпор с достаточной силой, чтобы убедить Путина в том, что он больше ничего не может выиграть.