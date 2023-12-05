Мы знали. Генсек НАТО вспомнил о событиях 24 февраля 2022 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, каким для него и его команды был день полномасштабного вторжения России в Украину.
Вторжение РФ в Украину не стало сюрпризом для Альянса
По словам Йенса Столтенберга, он очень хорошо помнит, что 24 февраля 2022 года вместе с другими представителями стран-членов НАТО он собрался в штаб-квартире блока.
Во время этой встречи было согласовано совместное заявление в поддержку Украины.
Он также напомнил, что не только НАТО, но и другие партнеры официального Киева предупреждали команду Владимира Зеленского о планах Путина в течение нескольких месяцев.
Чуть позже, как вспоминает Йенс Столтенберг, в штаб-квартиру приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского Совета Шарль Мишель.
Переговоры руководства НАТО с президентом Украины прошли также 24 февраля
По словам Йенса Столтенберга, ему удалось пообщаться с украинским лидером в тот же день и заявить о поддержке со стороны Альянса.
Генсек НАТО повторил, что его команда ожидала, что вторжение достигнет действительно подобных масштабов, поскольку имела все возможные данные о скоплении россиян возле украинских границ.
Столтенберг откровенно признается, что 24 февраля было "очень драматичным днем".
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