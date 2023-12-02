Столтенберг обратился к Турции на фоне расширения НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана разрешить Швеции стать членом военного альянса.
Столтенберг рассчитывает, что Швеция скоро станет членом Альянса
Как сообщил генсек НАТО, в ходе последних переговоров с президентом Турции он призвал Реджепа Тайипа Эрдогана завершить процесс ратификации прокатола о членстве Швеции в Североатлантическом Альянсе.
По словам генсека НАТО, пока он не может точно ответить, когда официально закончится процесс ратификации.
Почему Швеция до сих пор не стала членом Альянса
Что важно понимать, Турция и Венгрия – единственные члены Альянса, до сих пор официально не одобрившие заявку Швеции на вступление в НАТО.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после нескольких месяцев промедлений направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО.
После этого генсек блока заявил, что Швеция должна стать полноправным членом Североатлантического союза до конца ноября.
Однако прогноз Столтенберга не воплотился в жизнь, ведь комитет по иностранным делам парламента Турции на заседании решил отложить вопрос одобрения протокола о вступлении Швеции из-за "отсутствия ясности в этом вопросе".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-