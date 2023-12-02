Столтенберг обратился к Турции на фоне расширения НАТО

Столтенберг рассчитывает, что Швеция скоро станет членом Альянса

Как сообщил генсек НАТО, в ходе последних переговоров с президентом Турции он призвал Реджепа Тайипа Эрдогана завершить процесс ратификации прокатола о членстве Швеции в Североатлантическом Альянсе.

Я встретился с президентом Эрдоганом и повторил свое сообщение о том, что пора завершить процесс присоединения Швеции, – заявил Йенс Столтенберг. Поделиться

По словам генсека НАТО, пока он не может точно ответить, когда официально закончится процесс ратификации.

Я приветствую тот факт, что всего несколько недель назад президент Эрдоган подал документы на ратификацию в турецкий парламент. Мое послание на сегодняшней встрече, конечно, заключалось в том, что пора обеспечить, чтобы парламент завершил свои обсуждения и завершил ратификацию Швеции как официального члена НАТО, – подчеркнул Йенс Столтенберг. Поделиться

Почему Швеция до сих пор не стала членом Альянса

Что важно понимать, Турция и Венгрия – единственные члены Альянса, до сих пор официально не одобрившие заявку Швеции на вступление в НАТО.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после нескольких месяцев промедлений направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО.

После этого генсек блока заявил, что Швеция должна стать полноправным членом Североатлантического союза до конца ноября.

Однако прогноз Столтенберга не воплотился в жизнь, ведь комитет по иностранным делам парламента Турции на заседании решил отложить вопрос одобрения протокола о вступлении Швеции из-за "отсутствия ясности в этом вопросе".