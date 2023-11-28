Это реальная угроза. Генсек НАТО выступил с новым экстренным предупреждением

Европа может столкнуться с терроризмом

Как утверждает Йенс Столтенберг, в Альянсе не видят непосредственной угрозы военного нападения на страны блока.

Однако существует постоянная опасность, опасность террористических атак. В Европе угроза терроризма реальна, – отметил представитель блока. Поделиться

Генсек НАТО также добавил, что руководство Альянса активно работает с партнерами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, с Иорданией и Тунисом, "чтобы помочь им лучше контролировать свои границы и обмениваться информацией".

Как Столтенберг комментирует ситуацию на украинском фронте

По словам генсека Альянса, он видит достижения Вооруженных сил Украины на поле боя во время нового контрнаступления, несмотря на то, что линия фронта почти не двигается.

Он обратил внимание на то, что интенсивность боевых действий остается очень высокой, особенно на востоке Украины в течение последних нескольких недель.

Йенс Столтенберг откровенно признался, что руководство блока поражено смелостью и профессионализмом бойцов ВСУ и их способностью бить по тылам вглубь контролируемой Россией территории.