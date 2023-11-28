Это реальная угроза. Генсек НАТО выступил с новым экстренным предупреждением
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Это реальная угроза. Генсек НАТО выступил с новым экстренным предупреждением

Йенс Столтенберг
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Источник:  online.ua

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг начал бить тревогу из-за реальной угрозы терроризма для Европы.

Европа может столкнуться с терроризмом

Как утверждает Йенс Столтенберг, в Альянсе не видят непосредственной угрозы военного нападения на страны блока.

Однако существует постоянная опасность, опасность террористических атак. В Европе угроза терроризма реальна, – отметил представитель блока.

Генсек НАТО также добавил, что руководство Альянса активно работает с партнерами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, с Иорданией и Тунисом, "чтобы помочь им лучше контролировать свои границы и обмениваться информацией".

Как Столтенберг комментирует ситуацию на украинском фронте

По словам генсека Альянса, он видит достижения Вооруженных сил Украины на поле боя во время нового контрнаступления, несмотря на то, что линия фронта почти не двигается.

Он обратил внимание на то, что интенсивность боевых действий остается очень высокой, особенно на востоке Украины в течение последних нескольких недель.

Йенс Столтенберг откровенно признался, что руководство блока поражено смелостью и профессионализмом бойцов ВСУ и их способностью бить по тылам вглубь контролируемой Россией территории.

Военные успехи можно измерять квадратными метрами, но также и потерями, которые наносятся противнику. Да, фронт не очень сдвинулся с места… Но украинцам удалось нанести российским захватчикам значительные потери – и среди личного состава, и среди их военных возможностей. Это значительные достижения. Также Украине удалось вытеснить Черноморский флот РФ из большей части Черного моря, – подчеркнул генсек НАТО.

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