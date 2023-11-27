Членство в НАТО. Украина получит рекомендации стран Альянса — The Guardian
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Членство в НАТО. Украина получит рекомендации стран Альянса — The Guardian

НАТО
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Источник:  The Guardian

Союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. На встрече Украина-НАТО будут согласованы рекомендации реформ для украинцев.

Шаг к вступлению в Альянс

Главы МИД стран НАТО на встрече 28-29 ноября дадут рекомендации Украине по вступлению в Альянс. Украина станет членом НАТО при проведении реформ.

Об этом сообщает The Guardian.

Союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. На встрече Украина-НАТО мы согласуем рекомендации реформ для украинцев, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству в НАТО, – сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В этом месяце Германия и Нидерланды пообещали выделить Украине 10 млрд евро; союзники, включая США и Финляндию, направляют дополнительные средства ПВО и боеприпасы для защиты украинских городов от атак России, добавил он.

Столтенберг также заявил, что предстоящее вступление Швеции в НАТО "сделает нас всех безопаснее", и призвал Турцию и Венгрию завершить его ратификацию.

Совет Украина-НАТО был создан по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. В конце ноября состоится первая встреча министров иностранных дел Совета НАТО – Украина. В ней примет участие государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Когда начнется новая война

Специалисты Немецкого общества внешней политики считают, что по завершении интенсивных боев в Украине Путин может восстановить армию и вооружение. И начать новую войну – теперь против НАТО.

Российскому президенту Владимиру Путину может хватить от шести до десяти лет, чтобы подготовиться и напасть на НАТО.

По мнению аналитиков, как только в Украине завершатся интенсивные бои, Путин может восстановить армию своей страны и вооружение за шесть-десять лет.

В течение этого периода Германия и НАТО должны дать возможность своим вооруженным силам сдерживать и при необходимости бороться против России. Только тогда они смогут снизить риск возникновения новой войны в Европе, говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что за этот период страны НАТО должны влиять только на свою способность к сдерживанию и обороне, а не на то, хочет Россия развязать еще одну войну.

Время, необходимое России для восстановления своих вооруженных сил, определяет потребность НАТО в скорости. Альянс должен быть способен отразить нападение России за шесть лет. Более продолжительные сроки уже увеличивают риск войны, – пишут аналитики.

Кроме того, они полагают, что война России с НАТО рано или поздно, но обязательно произойдет.

Альянс больше не исключает нападения России. Именно Россия определяет эти временные рамки посредством сочетания давней мотивации и повышения военного потенциала. Окно для возможного российского нападения откроется, как только Россия поверит, что нападение, например, на страны Балтии, может увенчаться успехом, считают аналитики.

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