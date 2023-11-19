Россия восстановит армию и нападет на НАТО — немецкие аналитики предвидели новую войну

Специалисты Немецкого общества внешней политики считают, что по завершении интенсивных боев в Украине Путин может восстановить армию и вооружение. И начать новую войну – теперь против НАТО.

Когда начнется новая война

Российскому президенту Владимиру Путину может хватить от шести до десяти лет, чтобы подготовиться и напасть на НАТО.

Об этом сообщают немецкие аналитики.

По их мнению, как только в Украине завершатся интенсивные бои, Путин может восстановить армию своей страны и вооружение за шесть-десять лет.

В течение этого периода Германия и НАТО должны дать возможность своим вооруженным силам сдерживать и при необходимости бороться против России. Только тогда они смогут снизить риск возникновения новой войны в Европе, – говорится в сообщении. Поделиться

Аналитики отмечают, что за этот период страны НАТО должны влиять только на способность к сдерживанию и обороне, а не на то, хочет ли Россия развязать еще одну войну.

Время, необходимое России для восстановления своих вооруженных сил, определяет потребность НАТО в скорости. Альянс должен быть способен отразить нападение России за шесть лет. Более продолжительные сроки уже увеличивают риск войны, – пишут аналитики. Поделиться

Кроме того, они полагают, что война России с НАТО рано или поздно, но обязательно произойдет.

Альянс больше не исключает нападения России. Именно Россия определяет эти временные рамки посредством сочетания давней мотивации и повышения военного потенциала. Окно для возможного российского нападения откроется, как только Россия поверит, что нападение, например, на страны Балтии, может увенчаться успехом, – считают аналитики. Поделиться

Мобилизация в России: что известно

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. В настоящее время ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

Напомним, ранее Юсов сказал, что Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью. При этом в Кремле думают над тем, как повысить готовность населения "идти на убой".