Росія відновить армію та нападе на НАТО — німецькі аналітики передбачили нову війну

Спеціалісти Німецького товариства зовнішньої політики вважають, що після завершення інтенсивних боїв в Україні Путін може відновити армію та озброєння. І розпочати нову війну – тепер проти НАТО.

Коли почнеться нова війна

Російському президенту Володимиру Путіну може вистачити від шести до десяти років для того, щоб підготуватися та напасти на НАТО.

Про це повідомляють німецькі аналітики.

На їх думку, як тільки в Україні завершаться інтенсивні бої, то Путін може відновити армію своєї країни та озброєння за шість-десять років.

Протягом цього періоду Німеччина та НАТО повинні дати можливість своїм збройним силам стримувати та, за необхідності, боротися проти Росії. Тільки тоді вони зможуть знизити ризик виникнення нової війни у Європі, – йдеться у повідомленні. Поширити

Аналітики зазначають, за цей період країни НАТО мають впливати лише на свою здатність до стримування та оборони, а не на те, чи хоче Росія розв'язати ще одну війну.

Час, необхідний Росії для відновлення своїх збройних сил, визначає потребу НАТО у швидкості. Альянс має бути спроможним відбити напад Росії за шість років. Більш тривалі терміни вже збільшують ризик війни, – пишуть аналітики. Поширити

Окрім того, вони вважають, що війна Росії з НАТО рано чи пізно, але обов’язково відбудеться.

Альянс більше не виключає нападу Росії. Саме Росія визначає ці тимчасові рамки через поєднання давньої мотивації та підвищення військового потенціалу. Вікно для можливого російського нападу відкриється, щойно Росія повірить, що напад, наприклад, на країни Балтії, може увінчатися успіхом, – вважають аналітики. Поширити

Мобілізація у Росії: що відомо

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Нині її темпи становлять понад 20 тисяч людей на місяць. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

Нагадаємо, раніше Юсов казав, що Росія може запустити нову хвилю публічної мобілізації вже восени. При цьому у Кремль думають над тим, як підвищити готовність населення "йти на забій".