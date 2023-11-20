В НАТО готовят спецоперацию по разминированию Черного моря — Bloomberg

Страны-члены НАТО Турция, Румыния и Болгария близки к соглашению о совместном разминировании подконтрольных им района Черного моря.

Что известно об усилиях стран НАТО по разминированию Черного моря

По информации издания, страны близки к подписанию соглашения по совместным усилиям по обезвреживанию мин, которые попадают в подконтрольные им районы Черного моря вследствие развязанной Россией преступной войны против Украины.

На 22 ноября запланирована встреча заместителей руководителей Минобороны трех стран в Анкаре, где должны быть окончательно согласованы детали совместного подразделения по разминированию.

Однако, по словам одного из собеседников издания, пока не ясно, удастся ли подписать совместное соглашение по результатам двухдневной встречи.

Встреча состоялась несколько дней спустя после того, как главнокомандующий ВМС Турции адмирал Эрджумент Татлиоглу выразил несогласие с присутствием военно-морских сил в Черном море со стороны других союзников по НАТО, включая США, заявив, что они могут еще больше усилить напряженность в регионе.

В случае согласия минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первой крупной совместной акцией черноморских союзников с тех пор, как президент Владимир Путин отдал приказ начать войну против Украины в феврале 2022 года.

Что известно об озабоченности НАТО из-за раздувания Россией конфликта на Балканах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в взрывных действиях, направленных на распространение сепаратистских настроений и дестабилизацию ситуации в балканских странах.

Глава Альянса начал свой четырехдневный визит на Западные Балканы (19-22 ноября) с посещения Боснии и Герцеговины.

Также Столтенберг отметил, что союзники "решительно поддерживают" суверенитет и территориальную целостность этой страны.

Генсек НАТО также "выразил обеспокоенность сепаратистской и раскольнической риторикой, а также вредным иностранным вмешательством, в том числе со стороны России, которое грозит подорвать стабильность и усложнить реформы".

Столтенберг призвал "всех политических лидеров сохранять единство, строить национальные институты и добиваться примирения".

Также он высказался об углублении политического и практического сотрудничества НАТО с Боснией и Герцеговиной, в том числе через штаб-квартиру Альянса в Сараево.