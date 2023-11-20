У НАТО готують спецоперацію з розмінування Чорного моря — Bloomberg

Країни-члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія близькі до угоди щодо спільного розмінування підконтрольних їм районі Чорного моря.

Що відомо про зусилля країн НАТО у розмінуванні Чорного моря

За інформацією видання, країни близькі до підписання угоди щодо спільних зусиль із знешкодження мін, які потрапляють у підконтрольні їм райони Чорного моря внаслідок розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Зазначається, що на 22 листопада запланована зустріч заступників керівників Міноборони трьох країн в Анкарі, де мають бути остаточно узгоджені деталі спільного підрозділу із розмінування.

Однак за словами одного із співрозмовників видання, поки не ясно, чи вдасться підписати спільну угоду за результатами дводенної зустрічі.

Зустріч відбулася через кілька днів після того, як головнокомандувач ВМС Туреччини адмірал Ерджумент Татліоглу висловив незгоду з присутністю військово-морських сил у Чорному морі з боку інших союзників по НАТО, включаючи США, заявивши, що вони можуть ще більше посилити напруженість у регіоні.

У разі згоди мінно-тральні сили не будуть вважатися операцією НАТО, але стануть першою великою спільною акцією чорноморських союзників з того часу, як президент Володимир Путін наказав розпочати війну проти України у лютому 2022 року.

Що відомо про стурбованність НАТО через роздмухування Росією конфлікту на Балканах

Генсек НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Росію у підривних діях, спрямованих на поширення сепаратистських настроїв та дестабілізацію ситуації у балканських країнах.

Глава Альянсу розпочав свій чотириденний візит на Західні Балкани (19-22 листопада) з відвідин Боснії та Герцеговини.

Також Столтенберг зазначив, що союзники "рішуче підтримують" суверенітет та територіальну цілісність цієї країни.

Генсек НАТО також "висловив стурбованість щодо сепаратистської та розкольницької риторики, а також шкідливого іноземного втручання, у тому числі з боку Росії, яке загрожує підірвати стабільність та ускладнити реформи".

Столтенберг закликав "всіх політичних лідерів зберігати єдність, будувати національні інститути та досягати примирення".

Також він висловився про поглиблення політичної та практичної співпраці НАТО з Боснією та Герцеговиною, у тому числі через штаб-квартиру Альянсу в Сараєво.