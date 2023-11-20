Ми боротимемося. В Чехії прогнозують нові проблеми з НАТО

Як відверто зізналася очільниця Міноборони Чехії Яна Чернохова, є ризик того, що її країна може не виконати своїх зобов'язань перед НАТО у 2024 році. Вона звертає увагу на те, що є досягнення цільового показника видатків на оборону з бюджету обсягом 2% від ВВП.

Чехія може не виконати зобов'язань перед НАТО

Яна Чернохова звертає увагу на те, що в уряді Чехії уже усвідомили можливість того, що зобов’язання перед НАТО не буде досягнуто у наступному році.

Я не брешу, бо не знаю, чи вийде це. Ми робимо все можливе, щоб Північноатлантичний альянс визнав деякі статті бюджету як витрати на оборону. Деякі позиції безперечні, а за деякі позиції ми боротимемося, – заявила очільниця оборонного відомства. Поширити

Що важливо розуміти, з рекордних 160 млрд крон (близько 6,2 млрд євро), які влада країни планує у 2024 році направити на оборону, понад 8,5 млрд мають отримати установи, які не належать до оборонного відомства.

Насамперед йдеться про Управління державних матеріальних резервів, Мінтранс та Національне управління кібер- та інформаційної безпеки.

Враховуючи усе це, офіційна Прага повинна довести НАТО, що ці витрати пов'язані з обороною держави.

Чому виникла ця проблема

Як уже згадувалося раніше, ще влітку чеський президент Петр Павел підписав закон, згідно з яким його країна забов’язана щороку витрачати на оборону щонайменше два відсотки свого ВВП, як це передбачають домовленості в межах Альянсу..

Закон був остаточно схвалений парламентом наприкінці травня.

Що важливо розуміти, минулого року оборонні витрати Чехії становили лише 1,34% від ВВП.