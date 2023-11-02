Чехія б'є на сполох через рішення ООН щодо Ірану

Уже 2 листопада Іран, який підтримує не лише режим Путіна, а й терористів ХАМАС, розпочинає головування на форумі Ради ООН з прав людини. Влада Чехії не приховує свого обурення.
Іран почав головувати в ООН
Однією з перших з жорсткою заявою з цього приводу виступила очільниця Міноборони Чехії Яна Чорнохова.
Вона звернула увагу на те, що "це не глюк, а політика ООН".
Міністерка вкотре нагадала західним лідерам про те, що саме офіційний Тегеран фінансував убивства ізраїльтян терористами ХАМАС, продовжує публічні страти у своїй країні, пригнічує жінок та дівчаток.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть 16-річної Арміти, яка померла після нападу іранської "поліції моралі" через те, що не носила обовʼязковий хіджаб».
Не можна також не згадати про те, що саме Іран передає армії РФ "Шахеди", якими вона щодня атакує критично важливу інфраструктуру України.
Радбез ООН також не збирається виганяти Росію зі свого складу
Рішення ООН щодо Ірану уже нікого не дивує, враховуючи той факт, що країна-агресорка РФ досі постійний член у Раді безпеки та навіть має право вето.
24 лютого 2022 року армія РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну саме під час засідання ООН.
Що важливо розуміти, о складу Радбезу входять 5 постійних членів ООН: Велика Британія, Франція, США, Китай та Росія.
Вони мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі. Головування в Радбезі змінюється щомісяця за порядком англійського алфавіту.
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