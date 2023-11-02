Чехія б'є на сполох через рішення ООН щодо Ірану

Уже 2 листопада Іран, який підтримує не лише режим Путіна, а й терористів ХАМАС, розпочинає головування на форумі Ради ООН з прав людини. Влада Чехії не приховує свого обурення.

Іран почав головувати в ООН

Однією з перших з жорсткою заявою з цього приводу виступила очільниця Міноборони Чехії Яна Чорнохова.

Вона звернула увагу на те, що "це не глюк, а політика ООН".

Міністерка вкотре нагадала західним лідерам про те, що саме офіційний Тегеран фінансував убивства ізраїльтян терористами ХАМАС, продовжує публічні страти у своїй країні, пригнічує жінок та дівчаток.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть 16-річної Арміти, яка померла після нападу іранської "поліції моралі" через те, що не носила обовʼязковий хіджаб».

І ось тепер цей режим навчатиме нас дотримуватися прав людини в Раді ООН. Вітаю. Чорнило на Статуті ООН має розтанути, – написала Чорнохова. Поширити

Не можна також не згадати про те, що саме Іран передає армії РФ "Шахеди", якими вона щодня атакує критично важливу інфраструктуру України.

Omlouvám se, v minulém příspěvku vypadlo slovo “FÓRA”.



Ano, vidíte a čtete dobře. Nezdá se Vám to. Tak toto je politika OSN. ❗️❗️❗️



ŽENEVA, 30. října 2023

Írán ve čtvrtek stane v čele FÓRA Rady OSN pro lidská práva.



Íránský režim sponzovoval vraždění Izraelců teroristy z… — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 31, 2023

Радбез ООН також не збирається виганяти Росію зі свого складу

Рішення ООН щодо Ірану уже нікого не дивує, враховуючи той факт, що країна-агресорка РФ досі постійний член у Раді безпеки та навіть має право вето.

24 лютого 2022 року армія РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну саме під час засідання ООН.

Що важливо розуміти, о складу Радбезу входять 5 постійних членів ООН: Велика Британія, Франція, США, Китай та Росія.

Вони мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі. Головування в Радбезі змінюється щомісяця за порядком англійського алфавіту.