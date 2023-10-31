ООН нарешті визнала РФ винною в ударі по Грозі на Харківщині
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Світ
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ООН нарешті визнала РФ винною в ударі по Грозі на Харківщині

ООН
Джерело:  ООН

В Управлінні верховного комісара ООН з прав людини підтвердили, що ракетного удару по селу Гроза в Харківській області 5 жовтня завдала російська армія, а всі 59 жертв були цивільними особами.

Удару по Грозі завдала Росія

"Напад на поминальний прийом у Грозі, 5 жовтня 2023 року", підготовлена Управлінням верховного комісара ООН з прав людини через Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні й оприлюднена 31 жовтня

Сьогодні ми публікуємо звіт про події 5 жовтня, в якому робиться висновок, що є достатні підстави вважати, що ракета була запущена російськими збройними силами, і що під час атаки не було жодних ознак присутності військовослужбовців або будь-яких інших легітимних військових цілей у кафе або поруч із ним, - говориться в доповіді ООН.

Звіт ґрунтується на інформації, зібраній і перевіреній представниками Моніторингової місії з прав людини в Україні, які здійснили дві місії зі з'ясування фактів у Грозі 7 і 10 жовтня. Вони оглянули місце вибуху та опитали 35 осіб, серед яких місцеві жителі, свідки, двоє вцілілих, медичний персонал та працівники моргу.

5 жовтня ракета влучила в кафе в невеликому селі Гроза на сході України, в результаті чого загинуло 59 людей, які були присутні на поминальному обіді. Це був один із найсмертоносніших інцидентів серед цивільного населення з 24 лютого 2022 року.

Представники ООН з’ясували, що загиблі – 36 жінок, 22 чоловіки і хлопчик 8 років – були цивільними особами, які прийшли на прийом після похорону і перепоховання місцевого жителя, військовослужбовця Збройних сил України.

Росія одним ударом вбила майже половину населення села Гроза

У кафе в селі Гроза на Харківщині, по якому 5 жовтня завдала ракетного удару армія РФ, відбувалися поминки військового односельця.

На них перебувала половина жителів села.

Внаслідок прямого влучання ракети в будівлю кафе-магазину загинули 55 мирних мешканців, які зібралися на поминальний обід. Також є поранені – люди, які були поблизу.

Що важливо розуміти, удар по Грозі став наймасовішим за кількістю загиблих на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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