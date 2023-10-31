ООН наконец-то признала РФ виновной в ударе по Грозе на Харьковщине
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Мир
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ООН наконец-то признала РФ виновной в ударе по Грозе на Харьковщине

ООН
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Источник:  ООН

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека подтвердили, что ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области 5 октября нанесла российская армия, а все 59 жертв были гражданскими лицами.

Удар по Грозе нанесла Россия

"Нападение на поминальный прием в Грозе, 5 октября 2023 года", подготовленное Управлением верховного комиссара ООН по правам человека через Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и обнародованное 31 октября

Сегодня мы публикуем отчет о событиях 5 октября, в котором делается вывод, что есть достаточные основания полагать, что ракета была запущена российскими вооруженными силами, и что во время атаки не было никаких признаков присутствия военнослужащих или каких-либо других легитимных военных целей в кафе или рядом с ним, говорится в докладе ООН.

Отчет основывается на информации, собранной и проверенной представителями Мониторинговой миссии по правам человека в Украине, которые провели две миссии по выяснению фактов в Гродно 7 и 10 октября. Они осмотрели место взрыва и опросили 35 человек, среди которых местные жители, свидетели, двое уцелевших, медицинский персонал и работники морга.

5 октября ракета попала в кафе в небольшом селе Гроза на востоке Украины, в результате чего погибли 59 человек, присутствовавших на поминальном обеде. Это был один из самых смертоносных инцидентов среди гражданского населения с 24 февраля 2022 года.

Представители ООН выяснили, что погибшие – 36 женщин, 22 мужчины и мальчик 8 лет – были гражданскими лицами, пришедшими на прием после похорон и перезахоронения местного жителя, военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Россия одним ударом убила почти половину населения села Гроза

В кафе в селе Гроза на Харьковщине, по которому 5 октября нанесла ракетный удар армия РФ, происходили поминки военного односельчанина.

На них находились половина жителей села.

В результате прямого попадания ракеты в здание кафе-магазина погибли 55 мирных жителей, собравшихся на поминальный обед. Также ранены – люди, которые были поблизости.

Что важно понимать, удар по Грозе стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России.

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