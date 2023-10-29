Радбез ООН збереться на екстренне засідання щодо війни в Ізраїлі

Радбез ООН планує провести екстренне засідання у понеділок, 30 жовтня, з приводу наземної операції армії Ізраїля проти бойовиків палестинського терористичного угруповання ХАМАС на території сектора Газа.

Що відомо про засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Ізраїлі

За інформацією журналістів видання із посиланням на власні джерела, запит на проведення екстренного засідання Радбезу ООН з приводу ситуації в Ізраїлі надіслали представники Об'єднаних Арабських Еміратів.

Зокрема, журналісти заявили, що мають у своєму розпорядженні текст запиту ОАЕ на проведення брифінгу для Ради заступника генерального секретаря з гуманітарних питань і координатора надзвичайної допомоги, а також представника Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт.

На порядку денному Ради Безпеки на понеділок у другій половині дня заплановано засідання за темою "Становище на Близькому Сході, включно з палестинським питанням".

Екстрене засідання проводиться після того, як у п'ятницю 120 країн проголосували за резолюцію ООН, представлену Йорданією, яка закликає до "стійкого гуманітарного перемир'я" в Газі.

США були однією з 14 країн, які проголосували проти резолюції, а 45 країн утрималися.

Що кажуть у США стосовно ситуації в Ізраїлі

За словами радника президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, у Білому домі вбачають високий рівень розширення конфлікту в Ізраїлі, оскільки підтримувані Іраном озброєні угруповання продовжують здійснювати спроби атак по місцях дислокації американських військових на Близькому Сході.

Ми не втрачаємо пильності, тому що бачимо підвищені загрози нашим військам по всьому регіону та підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати і запобігти цьому, - підкреслив Салліван. Поширити

Журналісти видання підкреслюють, що минулого тижня американські військові завдали 2 удари по об'єктах, пов'язаних з підтримуваними Іраном збройними формуваннями на сході Сирії, після серії ракетних і безпілотних атак на американські сили в регіоні.

Американські військові аналітики підкреслюють, що авіаудари по об'єктах, пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції Ірану та наближеними до них групами, не призвели до жертв.

Відповідаючи на запитання журналіста телеканалу ABC про удари США по підтримуваних Іраном силах в регіоні, Салліван сказав:, що якщо атаки триватимуть, то вони будуть відповідати на них.

Звичайно, ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту наших сил, посилення нашої пильності й співпраці з іншими країнами регіону, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі та Газі, від переростання в регіональний конфлікт, - зазначив представник Білого дому. Поширити

Однак, за його словами, "ризик є реальним, і тому пильність є високою", а кроки, які роблять США для стримування і запобігання цьому, є "серйозними, систематичними і безперервними".