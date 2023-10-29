Совбез ООН соберется на экстренное заседание по войне в Израиле

Совбез ООН планирует провести экстренное заседание в понедельник, 30 октября, по поводу наземной операции армии Израиля против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС на территории сектора Газа.
Что известно о заседании Совбеза ООН по ситуации в Израиле
По информации журналистов издания со ссылкой на собственные источники, запрос на проведение экстренного заседания Совбеза ООН по поводу ситуации в Израиле направили представители Объединенных Арабских Эмиратов.
В частности, журналисты заявили, что располагают текстом запроса ОАЭ на проведение брифинга для Совета заместителя генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи, а также представителя Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
В повестке дня Совета Безопасности на понедельник во второй половине дня запланировано заседание по теме "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос".
Экстренное заседание проводится после того, как в пятницу 120 стран проголосовали за резолюцию ООН, представленную Иорданией, призывающей к "устойчивому гуманитарному перемирию" в Газе.
США были одной из 14 стран, проголосовавших против резолюции, а 45 стран воздержались.
Что говорят в США по поводу ситуации в Израиле
По словам советника президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, в Белом доме видят высокий уровень расширения конфликта в Израиле, поскольку поддерживаемые Ираном вооруженные группировки продолжают предпринимать попытки атак по местам дислокации американских военных на Ближнем Востоке.
Журналисты издания подчеркивают, что на прошлой неделе американские военные нанесли 2 удара по объектам, связанным с поддерживаемыми Ираном вооруженными формированиями на востоке Сирии, после серии ракетных и беспилотных атак на американские силы в регионе.
Американские военные аналитики подчеркивают, что авиаудары по объектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана и приближенными к ним группами, не привели к жертвам.
Отвечая на вопрос журналиста телеканала ABC об ударах США по поддерживаемым Ираном силам в регионе, Салливан сказал: если атаки будут продолжаться, то они будут отвечать на них.
Однако, по его словам, "риск реальный, и поэтому бдительность высока", а шаги, которые делают США для сдерживания и предотвращения этого, являются "серьезными, систематическими и непрерывными".
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