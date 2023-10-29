Совбез ООН соберется на экстренное заседание по войне в Израиле

Совбез ООН планирует провести экстренное заседание в понедельник, 30 октября, по поводу наземной операции армии Израиля против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС на территории сектора Газа.

Что известно о заседании Совбеза ООН по ситуации в Израиле

По информации журналистов издания со ссылкой на собственные источники, запрос на проведение экстренного заседания Совбеза ООН по поводу ситуации в Израиле направили представители Объединенных Арабских Эмиратов.

В частности, журналисты заявили, что располагают текстом запроса ОАЭ на проведение брифинга для Совета заместителя генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи, а также представителя Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

В повестке дня Совета Безопасности на понедельник во второй половине дня запланировано заседание по теме "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос".

Экстренное заседание проводится после того, как в пятницу 120 стран проголосовали за резолюцию ООН, представленную Иорданией, призывающей к "устойчивому гуманитарному перемирию" в Газе.

США были одной из 14 стран, проголосовавших против резолюции, а 45 стран воздержались.

Что говорят в США по поводу ситуации в Израиле

По словам советника президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, в Белом доме видят высокий уровень расширения конфликта в Израиле, поскольку поддерживаемые Ираном вооруженные группировки продолжают предпринимать попытки атак по местам дислокации американских военных на Ближнем Востоке.

Мы не теряем бдительности, потому что видим повышенные угрозы нашим войскам по всему региону и повышенный риск распространения этого конфликта на другие части региона. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать и предотвратить это, - подчеркнул Салливан. Поделиться

Журналисты издания подчеркивают, что на прошлой неделе американские военные нанесли 2 удара по объектам, связанным с поддерживаемыми Ираном вооруженными формированиями на востоке Сирии, после серии ракетных и беспилотных атак на американские силы в регионе.

Американские военные аналитики подчеркивают, что авиаудары по объектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана и приближенными к ним группами, не привели к жертвам.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала ABC об ударах США по поддерживаемым Ираном силам в регионе, Салливан сказал: если атаки будут продолжаться, то они будут отвечать на них.

Конечно, мы принимаем все необходимые меры для защиты наших сил, усиления нашей бдительности и сотрудничества с другими странами региона, чтобы попытаться удержать этот конфликт, который сейчас происходит в Израиле и Газе, от перерастания в региональный конфликт, - отметил представитель Белого дома. Поделиться

Однако, по его словам, "риск реальный, и поэтому бдительность высока", а шаги, которые делают США для сдерживания и предотвращения этого, являются "серьезными, систематическими и непрерывными".