Чехия бьет тревогу из-за решения ООН касательно Ирана

Уже 2 ноября Иран, поддерживающий не только режим Путина, но и террористов ХАМАС, начинает председательство на форуме Совета ООН по правам человека. Власти Чехии не скрывают своего возмущения.

Иран начал председательствовать в ООН

Одним из первых с жестким заявлением по этому поводу выступила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.

Она обратила внимание на то, что "это не глюк, а политика ООН".

Министр в очередной раз напомнила западным лидерам о том, что именно официальный Тегеран финансировал убийства израильтян террористами ХАМАС, продолжает публичные казни в своей стране, подавляет женщин и девочек.

Напомним, недавно стало известно о смерти 16-летней Армиты, скончавшейся после нападения иранской "полиции морали" из-за того, что она не носила обязательный хиджаб».

И вот теперь этот режим будет учить нас соблюдать права человека в Совете ООН. Поздравляю. Чернила в Уставе ООН должна растаять, – написала Чернохова. Поделиться

Нельзя не упомянуть о том, что именно Иран передает армии РФ "Шахеды", которыми она ежедневно атакует критически важную инфраструктуру Украины.

Omlouvám se, v minulém příspěvku vypadlo slovo “FÓRA”.



Ano, vidíte a čtete dobře. Nezdá se Vám to. Tak toto je politika OSN. ❗️❗️❗️



ŽENEVA, 30. října 2023

Írán ve čtvrtek stane v čele FÓRA Rady OSN pro lidská práva.



Íránský režim sponzovoval vraždění Izraelců teroristy z… — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 31, 2023

Совбез ООН также не собирается выгонять Россию из своего состава

Решение ООН по Ирану уже никого не удивляет, учитывая тот факт, что страна-агрессорка РФ до сих пор постоянный член в Совбезе и даже имеет право вето.

24 февраля 2022 г. армия РФ начала полномасштабное вторжение в Украину именно во время заседания ООН.

Что важно понимать, в состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН: Великобритания, Франция, США, Китай и Россия.

Они имеют право на вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе. Председательство в Совбезе меняется ежемесячно по порядку английского алфавита.