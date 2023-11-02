Чехия бьет тревогу из-за решения ООН касательно Ирана

Уже 2 ноября Иран, поддерживающий не только режим Путина, но и террористов ХАМАС, начинает председательство на форуме Совета ООН по правам человека. Власти Чехии не скрывают своего возмущения.
Иран начал председательствовать в ООН
Одним из первых с жестким заявлением по этому поводу выступила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.
Она обратила внимание на то, что "это не глюк, а политика ООН".
Министр в очередной раз напомнила западным лидерам о том, что именно официальный Тегеран финансировал убийства израильтян террористами ХАМАС, продолжает публичные казни в своей стране, подавляет женщин и девочек.
Напомним, недавно стало известно о смерти 16-летней Армиты, скончавшейся после нападения иранской "полиции морали" из-за того, что она не носила обязательный хиджаб».
Нельзя не упомянуть о том, что именно Иран передает армии РФ "Шахеды", которыми она ежедневно атакует критически важную инфраструктуру Украины.
Совбез ООН также не собирается выгонять Россию из своего состава
Решение ООН по Ирану уже никого не удивляет, учитывая тот факт, что страна-агрессорка РФ до сих пор постоянный член в Совбезе и даже имеет право вето.
24 февраля 2022 г. армия РФ начала полномасштабное вторжение в Украину именно во время заседания ООН.
Что важно понимать, в состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН: Великобритания, Франция, США, Китай и Россия.
Они имеют право на вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе. Председательство в Совбезе меняется ежемесячно по порядку английского алфавита.
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