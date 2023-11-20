Мы будем бороться. В Чехии прогнозируют новые проблемы с НАТО

Как откровенно призналась глава Минобороны Чехии Яна Чернохова, есть риск того, что ее страна может не выполнить своих обязательств перед НАТО в 2024 году. Она обращает внимание на то, что речь идет о достижении целевого показателя расходов на оборону из бюджета в объеме 2% от ВВП.

Чехия может не выполнить обязательств перед НАТО

Яна Чернохова обращает внимание на то, что в правительстве Чехии уже осознали возможность того, что обязательства перед НАТО не будут достигнуты в следующем году.

Я не лгу, потому что не знаю, получится ли это. Мы делаем все возможное, чтобы Североатлантический альянс признал некоторые статьи бюджета как расходы на оборону. Некоторые позиции бесспорны, а за некоторые позиции мы будем бороться, – заявила глава оборонного ведомства. Поделиться

Что важно понимать, из рекордных 160 млрд крон (около 6,2 млрд евро), которые власти страны планируют в 2024 году направить на оборону, более 8,5 млрд должны получить учреждения, не принадлежащие к оборонному ведомству.

В первую очередь речь идет об Управлении государственных материальных резервов, Минтрансе и Национальном управлении кибер- и информационной безопасности.

Учитывая все это, официальная Прага должна доказать НАТО, что эти расходы связаны с обороной государства.

Почему возникла эта проблема

Как уже упоминалось ранее, еще летом чешский президент Петр Павел подписал закон, согласно которому его страна обязана ежегодно тратить на оборону по меньшей мере два процента от своего ВВП, как это предполагают договоренности в рамках Альянса.

Закон был окончательно одобрен парламентом в конце мая.

Что важно понимать, в прошлом году оборонные расходы Чехии составляли всего 1,34% от ВВП.