Членство в НАТО. Україна отримає рекомендації країн Альянсу — The Guardian

Союзники погоджуються з тим, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі НАТО-Україна будуть погоджені рекомендації реформ для українців.

Крок до вступу в Альянс

Глави МЗС країн НАТО на зустрічі 28-29 листопада дадуть рекомендації Україні щодо вступу до Альянсу. Україна стане членом НАТО за умови реформ.

Про це повідомляє The Guardian.

Союзники погоджуються з тим, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі НАТО-Україна ми погодимо рекомендації для українців реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО, - сказав генсек НАТО Йенс Столтенберг. Поширити

Цього місяця Німеччина та Нідерланди пообіцяли виділити Україні 10 млрд євро; союзники, включаючи США та Фінляндію, спрямовують додаткові кошти ППО та боєприпаси для захисту українських міст від атак Росії, додав він.

Столтенберг також заявив, що майбутній вступ Швеції до НАТО "зробить нас усіх безпечнішими", і закликав Туреччину та Угорщину завершити його ратифікацію.

Рада Україна-НАТО була створена за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року. Наприкінці листопада відбудеться перша зустріч міністрів закордонних справ Ради НАТО - Україна. У ній візьме участь державний секретар США Ентоні Блінкен.

Коли почнеться нова війна

Спеціалісти Німецького товариства зовнішньої політики вважають, що після завершення інтенсивних боїв в Україні Путін може відновити армію та озброєння. І розпочати нову війну – тепер проти НАТО.

Російському президенту Володимиру Путіну може вистачити від шести до десяти років для того, щоб підготуватися та напасти на НАТО.

На думку аналітиків, як тільки в Україні завершаться інтенсивні бої, то Путін може відновити армію своєї країни та озброєння за шість-десять років.

Протягом цього періоду Німеччина та НАТО повинні дати можливість своїм збройним силам стримувати та, за необхідності, боротися проти Росії. Тільки тоді вони зможуть знизити ризик виникнення нової війни у Європі, – йдеться у повідомленні. Поширити

Аналітики зазначають, за цей період країни НАТО мають впливати лише на свою здатність до стримування та оборони, а не на те, чи хоче Росія розв'язати ще одну війну.

Час, необхідний Росії для відновлення своїх збройних сил, визначає потребу НАТО у швидкості. Альянс має бути спроможним відбити напад Росії за шість років. Більш тривалі терміни вже збільшують ризик війни, – пишуть аналітики. Поширити

Окрім того, вони вважають, що війна Росії з НАТО рано чи пізно, але обов’язково відбудеться.