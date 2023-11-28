Це реальна загроза. Генсек НАТО виступив з новим екстреним попередженням

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг почав бити на сполох через реальну загрозу тероризму для Європи.

Європа може стикнутися з тероризмом

Як стверджує Єнс Столтенберг, в Альянсі не бачать безпосередньої загрози військового нападу на країни блоку.

Однак існує постійна небезпека, загроза терористичних атак. В Європі загроза тероризму реальна, – наголосив представник блоку. Поширити

Генсек НАТО також додав, що керівництво Альянсу активно працює з партнерами на Близькому Сході і в Північній Африці, Йорданією, Тунісом, "щоб допомогти їм краще контролювати свої кордони і обмінюватися інформацією".

Як Столтенберг коментує ситуацію на українському фронті

За словами генсека Альянсу, він бачить здобутки Збройних сил України на полі бою під час нового контрнаступу, попри те, що лінія фронту майже не рухається.

Він звернув увагу на те, що інтенсивність бойових дій залишається дуже високою, особливо на сході України протягом останніх декількох тижнів.

Єнс Столтенберг відверто зізнався, що керівництво блоку вражене сміливістю й професіоналізмом бійців ЗСУ і їхньою спроможністю бити по тилах вглиб контрольованої Росією території.