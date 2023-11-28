Це реальна загроза. Генсек НАТО виступив з новим екстреним попередженням
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Це реальна загроза. Генсек НАТО виступив з новим екстреним попередженням

Єнс Столтенберг
Джерело:  online.ua

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг почав бити на сполох через реальну загрозу тероризму для Європи.

Європа може стикнутися з тероризмом

Як стверджує Єнс Столтенберг, в Альянсі не бачать безпосередньої загрози військового нападу на країни блоку.

Однак існує постійна небезпека, загроза терористичних атак. В Європі загроза тероризму реальна, – наголосив представник блоку.

Генсек НАТО також додав, що керівництво Альянсу активно працює з партнерами на Близькому Сході і в Північній Африці, Йорданією, Тунісом, "щоб допомогти їм краще контролювати свої кордони і обмінюватися інформацією".

Як Столтенберг коментує ситуацію на українському фронті

За словами генсека Альянсу, він бачить здобутки Збройних сил України на полі бою під час нового контрнаступу, попри те, що лінія фронту майже не рухається.

Він звернув увагу на те, що інтенсивність бойових дій залишається дуже високою, особливо на сході України протягом останніх декількох тижнів.

Єнс Столтенберг відверто зізнався, що керівництво блоку вражене сміливістю й професіоналізмом бійців ЗСУ і їхньою спроможністю бити по тилах вглиб контрольованої Росією території.

Воєнні успіхи можна вимірювати квадратними метрами, але також і втратами, які завдаються противнику. Так, фронт не дуже зрушив з місця… Але українцям вдалося завдати російським загарбникам значних втрат – і серед особового складу, і серед їхніх воєнних спроможностей. Це значні здобутки. Також Україні вдалося витіснити Чорноморський флот РФ зі значної частини Чорного моря, – наголосив генсек НАТО.

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