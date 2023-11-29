Я поражен. Столтенберг объявил главное решение заседания Совета Украина – НАТО
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Я поражен. Столтенберг объявил главное решение заседания Совета Украина – НАТО

НАТО
Йенс Столтенберг
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По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина представила адаптированную Годовую национальную программу по дальнейшему реформированию по требованиям НАТО на заседании Совета Украины-НАТО — члены блока уже ее согласовали.

В НАТО согласовали новый план реформ для Украины

Я поражен реформами, которые осуществляет Украина… Мы согласовали рабочую программу и структуру, чтобы быть уверенными в проведении реформ, - заявил Йенс Столтенберг.

Слова генсека НАТО об утверждении программы также подтверждает официальное заявление Совета Украины-НАТО.

В нем речь идет о том, что НАТО и Украина уже работают и принимают решения вместе, в том числе касающиеся оперативной совместимости, энергетической безопасности, инноваций, киберзащиты и устойчивости.

Кулеба в НАТО отверг предложения касательно территориального компромисса с РФ

Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, представляющий официальный Киев на первом заседании Совета Украина – НАТО, не подтвердил слухи о том, что российско-украинская война зашла в тупик.

Наша стратегическая задача – возобновление контроля до границ 1991 года – остается неизменной и ничто нас не остановит (в ее воплощении), – подчеркнул глава МИД.

По его словам, команда украинского лидера Владимира Зеленского действительно часто слышит идеи о "уступках" и "договоренностях с Россией", однако всегда игнорирует подобные предложения, ведь они ничего не дадут нашей стране.

Такие люди, которые это предлагают, должны, прежде всего, предложить подобное своим правительствам – отдать кому-то часть своей территории, своих людей. Пусть они это сделают, и мы увидим, можно ли об этом говорить, - подытожил Дмитрий Кулеба.

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