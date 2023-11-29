Стартовало первое заседание Совета Украина – НАТО. Кулеба раскрыл подробности

29 ноября в Брюсселе началось историческое заседание Совета Украина – НАТО. Во время встречи будут обсуждать важность продления военной помощи для Киева, а также наращивание оборонных мощностей.
Историческое заседание Совета Украина – НАТО: что известно
По словам шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, он намерен обсудить способности оборонной промышленности, чтобы гарантировать устойчивость безопасности всего евроатлантического пространства.
Кроме того, глава МИД напомнит партнерам из НАТО о важности наращивания производства оружия, боеприпасов и другой военной техники, включая самолеты.
Кулеба напомнит Альянсу, что Украина не собирается сдаваться
Как отмечает глава МИД, один из самых главных месседжей, который он хочет донести до руководства блока НАТО во время заседания – "Украина не отступит".
Он также в очередной раз призовет блок продолжать борьбу вместе с нашей страной.
Как уже упоминалось ранее, Дмитрий Кулеба не раз заявлял о важности создания совместного командного оборонного пространства.
Он также считает, чтобы к этому оборонному "пространству" должны присоединяться страны-кандидаты, а также единомышленники.
По убеждению главы МИД, именно оборонная промышленность является ключом к общей безопасности, как стран НАТО, так и Украины.
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