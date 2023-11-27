Блинкен будет гарантировать Украине постоянную поддержку со стороны НАТО

Глава Госдепа США Энтони Блинкен примет участие в первом заседании Совета НАТО-Украина и пообещает Киеву постоянную поддержку со стороны Альянса.
Что известно об участии Блинкена в заседании Совета НАТО-Украина
Блинкен должен подчеркнуть сохранение поддержки Украины со стороны Альянса, несмотря на то, что Вашингтон уже перевел значительную часть ресурсов для оказания военной помощи Израилю.
По информации издания, нападение палестинских террористов ХАМАС на Израиль 7 октября и последующая военная операция израильских военных на территории сектора Газа вызвала обеспокоенность тем, что США не смогут сохранять военную поддержку Украины на нынешнем уровне.
По словам помощника главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, Блинкен должен принять участие в первом заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел в Брюсселе и подчеркнуть приверженность Вашингтона сохранению военной поддержки Украины.
Что известно о сохранении военной поддержки Украины со стороны США
Представитель Госдепа также подчеркнул, что в Белом доме убеждены в сохранении военной поддержки Украины и одобрении Конгрессом соответствующих запросов от президента Джо Байдена.
Министры стран НАТО встречаются во вторник и среду на фоне продолжающейся напряженности по поводу присоединения Швеции к Альянсу.
Турция, которая вместе с Венгрией блокирует вступление Швеции, проинформировала НАТО, что ее парламент не завершит ратификацию заявки перед встречами
По его словам, глава Госдепа также намерен обсудить вопрос о росте напряжения на Балканах.
Представитель Госдепа также отметил, что в НАТО рассматривается увеличение военного присутствия на фоне роста напряженности в Северном Косово.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-