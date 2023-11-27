Блінкен гарантуватиме Україні постійну підтримку з боку НАТО

Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен має взяти участь у першому засіданні Ради НАТО-Україна і пообіцяє Києву постійну підтримку з боку Альянсу.

Що відомо про участь Блінкена у засіданні Ради НАТО-Україна

Зазначається, що Блінкен має підкреслити збереження підтримки України з боку Альянсу, попри те, що Вашингтон вже перевів значну частину ресурсів для надання військової допомоги Ізраїлю.

За інформацією видання, напад палестинських терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та подальша військова операція ізраїльських військових на території сектора Гази викликала занепокоєність тим, що США будуть невмозі зберігати військову підтримку України на нинішньому рівні.

За словами помічника глави Держдепу США у справах Європи та Євразії Джеймса О'брайена, Блінкен має взяти участь у першому засіданні Ради НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі і підкреслити прихильність Вашингтона збереженню військової підтримки України.

Це частина процесу пошуку місця в Альянсі, який, як ми завжди говорили, є майбутнім України, - зазначив О'брайен. Поширити

Що відомо про збереження військової підтримки України з боку США

Представник Держдепу також підкреслив, що у Білому домі переконані у збереженні військової підтримки України та схвалення Конгресом відповідних запитів від президента Джо Байдена.

Міністри країн НАТО зустрічаються у вівторок і середу на тлі триваючої напруженості з приводу приєднання Швеції до Альянсу.

Туреччина, яка разом з Угорщиною блокує вступ Швеції, поінформувала НАТО, що її парламент не завершить ратифікацію заявки перед зустрічами

Наша точка зору для наших турецьких союзників полягала в тому, що немає ніяких причин для подальших затримок, і ми очікуємо побачити деякі позитивні дії дуже скоро, - наголосив О'брайен. Поширити

За його словами, глава Держдепу також має намір обговорити питання з приводу зростання напруги на Балканах.

Представник Держдепу також зазначив, що у НАТО розглядають збільшення військової присутності на тлі зростання напруженності у Північному Косово.