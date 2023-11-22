В Германии бьют тревогу из-за возможного нападения России на НАТО

Немецкий совет по международным отношениям (DGAP) пришел к выводу, что у стран Альянса в Европе есть всего лишь от пяти до девяти лет, чтобы подготовиться к возможному вторжению со стороны РФ.

Война между НАТО и Россией все же возможна

По убеждению авторов анализа Кристиана Меллинга и Торбена Шютца, "следующую войну в Европе можно эффективно предотвратить только в течение ограниченного времени".

Немецкие аналитики обратили внимание на то, что страна-агрессорка уже перевела свое производство вооружений на военные рельсы.

Согласно их данным, даже после почти двух лет войны в Украине военный потенциал РФ масштабнее, чем может показаться на первый взгляд.

Наибольшие потери в личном составе и материальных средствах понесли сухопутные войска… У НАТО есть ограниченное время на модернизацию своих вооруженных сил, чтобы их потенциал сдерживания превысил российские расчеты на успешное нападение, например, на страны НАТО - Литву, Латвию и Эстонию. Поделиться

Откуда аналитики узнали о возможном нападении РФ на НАТО

Как отмечает Кристиан Меллинг, эту информацию он получил от своих источников в разведке и армии Германии.

Нельзя также не упомянуть о том, что недавно глава Минобороны Германии Борис Писториус впервые публично использовал слово "готовность к войне" (нем. kriegstüchtig. – ред.) как цель реорганизации Бундесвера.