В Германии бьют тревогу из-за возможного нападения России на НАТО

Немецкий совет по международным отношениям (DGAP) пришел к выводу, что у стран Альянса в Европе есть всего лишь от пяти до девяти лет, чтобы подготовиться к возможному вторжению со стороны РФ.
Война между НАТО и Россией все же возможна
По убеждению авторов анализа Кристиана Меллинга и Торбена Шютца, "следующую войну в Европе можно эффективно предотвратить только в течение ограниченного времени".
Немецкие аналитики обратили внимание на то, что страна-агрессорка уже перевела свое производство вооружений на военные рельсы.
Согласно их данным, даже после почти двух лет войны в Украине военный потенциал РФ масштабнее, чем может показаться на первый взгляд.
Откуда аналитики узнали о возможном нападении РФ на НАТО
Как отмечает Кристиан Меллинг, эту информацию он получил от своих источников в разведке и армии Германии.
Нельзя также не упомянуть о том, что недавно глава Минобороны Германии Борис Писториус впервые публично использовал слово "готовность к войне" (нем. kriegstüchtig. – ред.) как цель реорганизации Бундесвера.
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