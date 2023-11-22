У Німеччині б'ють на сполох через можливий напад Росії на НАТО
Категорія
Світ
Дата публікації

У Німеччині б'ють на сполох через можливий напад Росії на НАТО

армія НАТО
Джерело:  DW

Німецька рада з міжнародних відносин (DGAP) дійшла висновку, що країни Альянсу в Європі мають лише від п'яти до дев'яти років, щоб підготуватися і стати боєздатними до можливого вторгнення з боку РФ.

Війна між НАТО та Росією все-таки можлива

На переконання авторів аналізу Крістіана Меллінґа та Торбена Шютца "наступній війні в Європі можна ефективно запобігти лише протягом обмеженого часу".

Німецькі аналітики звернули увагу на те, що країна-агресорка вже перевела своє виробництво озброєнь на воєнні рейки.

Згідно з їхніми даними, навіть після майже двох років війни в Україні військовий потенціал РФ є масштабнішим, ніж може здатися на перший погляд.

Найбільших втрат в особовому складі і матеріальних засобах зазнали сухопутні війська… НАТО має обмежений час на модернізацію своїх збройних сил, щоб їхній потенціал стримування перевищив російські розрахунки на успішний напад, наприклад, на країни НАТО - Литву, Латвію та Естонію.

Звідки аналітики дізналися про можливий напад РФ на НАТО

Як зазначає Крістіан Меллінґ, цю інформацію він отримав від своїх джерел у розвідці та армії Німеччини.

Не можна також не згадати про те, що нещодавно глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус вперше публічно використав слово "готовність до війни" (нім. kriegstüchtig. - ред.) як мету реорганізації Бундесверу.

Основою розрахунку можливих часових вікон для запобігання НАТО війні за допомогою посилення фактору стримування є усвідомлення того, що Росії вдасться заморозити війну в Україні. Це дало б Кремлю час на відновлення своїх сухопутних сил, - попереджають аналітики.

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