У Німеччині б'ють на сполох через можливий напад Росії на НАТО

Німецька рада з міжнародних відносин (DGAP) дійшла висновку, що країни Альянсу в Європі мають лише від п'яти до дев'яти років, щоб підготуватися і стати боєздатними до можливого вторгнення з боку РФ.
Війна між НАТО та Росією все-таки можлива
На переконання авторів аналізу Крістіана Меллінґа та Торбена Шютца "наступній війні в Європі можна ефективно запобігти лише протягом обмеженого часу".
Німецькі аналітики звернули увагу на те, що країна-агресорка вже перевела своє виробництво озброєнь на воєнні рейки.
Згідно з їхніми даними, навіть після майже двох років війни в Україні військовий потенціал РФ є масштабнішим, ніж може здатися на перший погляд.
Звідки аналітики дізналися про можливий напад РФ на НАТО
Як зазначає Крістіан Меллінґ, цю інформацію він отримав від своїх джерел у розвідці та армії Німеччини.
Не можна також не згадати про те, що нещодавно глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус вперше публічно використав слово "готовність до війни" (нім. kriegstüchtig. - ред.) як мету реорганізації Бундесверу.
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