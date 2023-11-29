В России объявили о готовности к войне с НАТО
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Политика
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В России объявили о готовности к войне с НАТО

Сергей Рябков
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Источник:  online.ua

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Российская Федерация готова к вооруженному конфликту с НАТО, поскольку наладить отношения с Альянсом Москве уже не удастся.

В РФ рассматривают вероятность начала войны с НАТО

Российские пропагандисты поинтересовались у заместителя Сергея Лаврова, можно ли ожидать в будущем вооруженного конфликта России непосредственно с НАТО.

Рябков начал утверждать, что развитие событий зависит от Североатлантического альянса.

Полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, – цинично заявил российский дипломат.

Кроме того, представитель МИД РФ начал врать о том, что НАТО "бесконечно посягает" на интересы России.

Также Сергей Рябков жалуется на каких-то фантомных людей, которые продолжают испытывать страну-агрессорку на крепость.

Они, видимо, уверовали, что пределов их собственной игры на повышение ставок нет, но они могут оказаться среди тех, кто полностью проиграет на этой площадке, – добавил заместитель Лаврова.

В РФ не верят в возобновление отношений с Альянсом

По словам российского дипломата, шансов на то, что отношения России и НАТО возобновятся в той или иной форме в обозримой перспективе, практически нет.

Это исключено из соображений как принципиального, так и практического характера. Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, что мы в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, то это самая большая ошибка, - утверждает Рябков.

Он также цинично отметил, что официальная Москва всегда была готова договариваться "только на равноправной и взаимоуважительной основе".

А уже теперь на фоне происходящего я вообще не представляю себе ситуацию и контекст, в котором такое возможно, – подытожил скандальный российский дипломат.

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