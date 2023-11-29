По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Российская Федерация готова к вооруженному конфликту с НАТО, поскольку наладить отношения с Альянсом Москве уже не удастся.
В РФ рассматривают вероятность начала войны с НАТО
Российские пропагандисты поинтересовались у заместителя Сергея Лаврова, можно ли ожидать в будущем вооруженного конфликта России непосредственно с НАТО.
Рябков начал утверждать, что развитие событий зависит от Североатлантического альянса.
Кроме того, представитель МИД РФ начал врать о том, что НАТО "бесконечно посягает" на интересы России.
Также Сергей Рябков жалуется на каких-то фантомных людей, которые продолжают испытывать страну-агрессорку на крепость.
В РФ не верят в возобновление отношений с Альянсом
По словам российского дипломата, шансов на то, что отношения России и НАТО возобновятся в той или иной форме в обозримой перспективе, практически нет.
Он также цинично отметил, что официальная Москва всегда была готова договариваться "только на равноправной и взаимоуважительной основе".
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