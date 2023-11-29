У Росії оголосили про готовність до війни з НАТО
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У Росії оголосили про готовність до війни з НАТО

Сергій Рябков
Джерело:  online.ua

За словами заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, Російська Федерація готова до збройного конфлікту з НАТО, оскільки налагодити відносини з Альянсом Москві вже не вдасться.

У РФ розглядають ймовірність початку війни з НАТО

Російські пропагандисти поцікавилися у заступника Сергія Лаврова, чи можна очікувати в майбутньому збройного конфлікту Росії безпосередньо з НАТО.

Рябков почав стверджувати, що розвиток подій залежить від Північноатлантичного альянсу.

Цілком і повністю вибір на боці НАТО. Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма наявними в нашому розпорядженні засобами, - цинічно заявив російський дипломат.

Окрім того, представник МЗС РФ почав брехати про те, що НАТО "нескінченно зазіхає" на інтереси Росії.

Також Сергій Рябков скаржиться на якихось фантомних людей, які продовжують випробовувати країну-агресорку на міцність.

Вони, мабуть, увірували, що меж їхньої власної гри на підвищення ставок немає, але вони можуть опинитися серед тих, хто повністю програє на цьому майданчику, - додав заступник Лаврова.

У РФ не вірять у відновлення відносин з Альянсом

За словами російського дипломата, шансів на те, що відносини Росії і НАТО відновляться в тій чи іншій формі в осяжній перспективі, фактично немає.

Це виключено з міркувань як принципового, так і практичного характеру. Якщо хтось на Заході думає, що ми потребуємо цих відносин, що ми в якийсь момент прийдемо і попросимо про їхнє відновлення, то це найбільша помилка, - стверджує Рябков.

Він також цинічно зазначив, що офіційна Москва і раніше була готова домовлятися "тільки на рівноправній і взаємоповажній основі".

А вже тепер на тлі того, що відбувається, я взагалі не уявляю собі ситуацію і контекст, у якому таке можливо, − підсумував скандальний російський дипломат.

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