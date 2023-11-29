За словами заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, Російська Федерація готова до збройного конфлікту з НАТО, оскільки налагодити відносини з Альянсом Москві вже не вдасться.
У РФ розглядають ймовірність початку війни з НАТО
Російські пропагандисти поцікавилися у заступника Сергія Лаврова, чи можна очікувати в майбутньому збройного конфлікту Росії безпосередньо з НАТО.
Рябков почав стверджувати, що розвиток подій залежить від Північноатлантичного альянсу.
Окрім того, представник МЗС РФ почав брехати про те, що НАТО "нескінченно зазіхає" на інтереси Росії.
Також Сергій Рябков скаржиться на якихось фантомних людей, які продовжують випробовувати країну-агресорку на міцність.
У РФ не вірять у відновлення відносин з Альянсом
За словами російського дипломата, шансів на те, що відносини Росії і НАТО відновляться в тій чи іншій формі в осяжній перспективі, фактично немає.
Він також цинічно зазначив, що офіційна Москва і раніше була готова домовлятися "тільки на рівноправній і взаємоповажній основі".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-