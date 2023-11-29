Стартувало перше засідання Ради Україна – НАТО. Кулеба розкрив подробиці

29 листопада у Брюсселі розпочалося історичне засідання Ради Україна – НАТО. Під час зустрічі будуть обговорювати важливість продовження військової допомоги для Києва, а також нарощення оборонних потужностей.
Історичне засідання Ради Україна – НАТО: що відомо
За словами шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, він планує обговорити спроможність оборонної промисловості, щоб гарантувати стійкість безпеки всього євроатлантичного простору.
Окрім того, глава МЗС нагадає партнерам з НАТО про важливість нарощування виробництва зброї, боєприпасів та іншої військової техніки, включно з літаками.
Кулеба нагадає Альянсу, що Україна не збирається здаватися
Як зазначає очільник МЗС, один з найголовніших меседжів, який він хоче донести до керівництва блоку НАТО під час засідання – "Україна не відступить".
Він також вкотре закличе блок продовжувати боротьбу разом з нашою країною.
Як уже згадувалося раніше, Дмитро Кулеба неодноразово заявляв про важливість створення спільного командного оборонного простору.
Він також вважаэ, щоб до цього оборонного "простору" повинні долучатися країни-кандидати, а також країни-однодумці.
На переконання очільника МЗС, саме оборонна промисловість є ключем для спільної безпеки, як країн НАТО, так і України.
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