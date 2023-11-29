Стартувало перше засідання Ради Україна – НАТО. Кулеба розкрив подробиці
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Стартувало перше засідання Ради Україна – НАТО. Кулеба розкрив подробиці

МЗС України
Дмитро Кулеба

29 листопада у Брюсселі розпочалося історичне засідання Ради Україна – НАТО. Під час зустрічі будуть обговорювати важливість продовження військової допомоги для Києва, а також нарощення оборонних потужностей.

Історичне засідання Ради Україна – НАТО: що відомо

За словами шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, він планує обговорити спроможність оборонної промисловості, щоб гарантувати стійкість безпеки всього євроатлантичного простору.

Окрім того, глава МЗС нагадає партнерам з НАТО про важливість нарощування виробництва зброї, боєприпасів та іншої військової техніки, включно з літаками.

Нам потрібно створити євроатлантичний спільний простір оборонної промисловості. Це єдиний спосіб не тільки продовжувати допомагати Україні на достатньому рівні, але й гарантувати безпеку і обороноздатність безпосередньо країн НАТО, – пояснив Дмитро Кулеба.

Кулеба нагадає Альянсу, що Україна не збирається здаватися

Як зазначає очільник МЗС, один з найголовніших меседжів, який він хоче донести до керівництва блоку НАТО під час засідання – "Україна не відступить".

Він також вкотре закличе блок продовжувати боротьбу разом з нашою країною.

Україна не здається, наші цілі незмінні – повернення на кордони 1991 року і нічого нас не зупинить. Перемога України не лише в інтересах України, а й в інтересах усієї євроатлантичної спільноти, – підкреслив шеф української дипломатії.

Як уже згадувалося раніше, Дмитро Кулеба неодноразово заявляв про важливість створення спільного командного оборонного простору.

Він також вважаэ, щоб до цього оборонного "простору" повинні долучатися країни-кандидати, а також країни-однодумці.

На переконання очільника МЗС, саме оборонна промисловість є ключем для спільної безпеки, як країн НАТО, так і України.

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