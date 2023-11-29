Стартувало перше засідання Ради Україна – НАТО. Кулеба розкрив подробиці

29 листопада у Брюсселі розпочалося історичне засідання Ради Україна – НАТО. Під час зустрічі будуть обговорювати важливість продовження військової допомоги для Києва, а також нарощення оборонних потужностей.

Історичне засідання Ради Україна – НАТО: що відомо

За словами шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, він планує обговорити спроможність оборонної промисловості, щоб гарантувати стійкість безпеки всього євроатлантичного простору.

Окрім того, глава МЗС нагадає партнерам з НАТО про важливість нарощування виробництва зброї, боєприпасів та іншої військової техніки, включно з літаками.

Нам потрібно створити євроатлантичний спільний простір оборонної промисловості. Це єдиний спосіб не тільки продовжувати допомагати Україні на достатньому рівні, але й гарантувати безпеку і обороноздатність безпосередньо країн НАТО, – пояснив Дмитро Кулеба. Поширити

Кулеба нагадає Альянсу, що Україна не збирається здаватися

Як зазначає очільник МЗС, один з найголовніших меседжів, який він хоче донести до керівництва блоку НАТО під час засідання – "Україна не відступить".

Він також вкотре закличе блок продовжувати боротьбу разом з нашою країною.

Україна не здається, наші цілі незмінні – повернення на кордони 1991 року і нічого нас не зупинить. Перемога України не лише в інтересах України, а й в інтересах усієї євроатлантичної спільноти, – підкреслив шеф української дипломатії. Поширити

Як уже згадувалося раніше, Дмитро Кулеба неодноразово заявляв про важливість створення спільного командного оборонного простору.

Він також вважаэ, щоб до цього оборонного "простору" повинні долучатися країни-кандидати, а також країни-однодумці.

На переконання очільника МЗС, саме оборонна промисловість є ключем для спільної безпеки, як країн НАТО, так і України.