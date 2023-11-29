Я вражений. Столтенберг оголосив головне рішення засідання Ради Україна – НАТО

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна представила адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування за вимогами НАТО під час засідання Ради України-НАТО — члени блоку уже її погодили.

У НАТО погодили новий план реформ для України

Я вражений реформами, які здійснює Україна… Ми погодили робочу програму та структуру, щоби бути впевненими у проведенні реформ, - заявив Єнс Столтенберг. Поширити

Слова генсека Альянсу про затвердження програми також підтверджує офіційна заява Ради України-НАТО.

У ній йдеться про те, що НАТО і Україна вже працюють і приймають рішення разом, зокрема й ті, що стосується оперативної сумісності, енергетичної безпеки, інновацій, кіберзахисту і стійкості.

Кулеба у НАТО відкинув пропозиції щодо територіального компромісу з РФ

Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба, який представляє офіційний Київ під час першого засідання Ради Україна – НАТО, не підтвердив чутки про те, що російсько-українська війна зайшла у глухий кут.

Наша стратегічна задача – відновлення контролю за кордоном 1991 року – лишається незмінною і ніщо нас не зупинить (у її втіленні), – підкреслив глава МЗС. Поширити

За його словами, команда українського лідера Володимира Зеленського справді часто чує ідеї про "поступки" і "домовленості з Росією", однак завжди ігнорує подібні пропозиції, адже вони нічого не дадуть нашій країні.