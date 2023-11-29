Я вражений. Столтенберг оголосив головне рішення засідання Ради Україна – НАТО

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна представила адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування за вимогами НАТО під час засідання Ради України-НАТО — члени блоку уже її погодили.
У НАТО погодили новий план реформ для України
Слова генсека Альянсу про затвердження програми також підтверджує офіційна заява Ради України-НАТО.
У ній йдеться про те, що НАТО і Україна вже працюють і приймають рішення разом, зокрема й ті, що стосується оперативної сумісності, енергетичної безпеки, інновацій, кіберзахисту і стійкості.
Кулеба у НАТО відкинув пропозиції щодо територіального компромісу з РФ
Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба, який представляє офіційний Київ під час першого засідання Ради Україна – НАТО, не підтвердив чутки про те, що російсько-українська війна зайшла у глухий кут.
За його словами, команда українського лідера Володимира Зеленського справді часто чує ідеї про "поступки" і "домовленості з Росією", однак завжди ігнорує подібні пропозиції, адже вони нічого не дадуть нашій країні.
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