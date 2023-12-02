Столтенберг звернувся до Туреччини на тлі розширення НАТО
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Столтенберг звернувся до Туреччини на тлі розширення НАТО

Єнс Столтенберг
Джерело:  AP

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана дозволити Швеції стати членом військового альянсу.

Столтенберг розраховує на те, що Швеція скоро стане членом Альянсу

Як повідомив генсек НАТО, під час останніх перемовин з президентом Туреччини він закликав Реджепа Таїпа Ердогана завершити процес ратифікації прокотолу про членство Швеції в Північноатлантичному Альянсі.

Я зустрівся з президентом Ердоганом сьогодні вранці й повторив своє повідомлення про те, що настав час завершити процес приєднання Швеції, – заявив Єнс Столтенберг.

За словами генсека НАТО, поки він не може точно відповісти, коли офіційно закінчиться процесу ратифікації.

ЯІ вітаю той факт, що лише кілька тижнів тому президент Ердоган подав документи на ратифікацію до турецького парламенту. Моє послання на сьогоднішній зустрічі, звісно, полягало в тому, що настав час забезпечити, щоб парламент завершив свої обговорення й завершив ратифікацію Швеції як офіційного члена НАТО, – наголосив Єнс Столтенберг.

Чому Швеція досі не стала членом Альянсу

Що важливо розуміти, Туреччина й Угорщина – єдині члени Альянсу, які досі офіційно не схвалили заявку Швеції на вступ до НАТО.

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО.

Після цього генсек блоку заявив, що Швеція повинна стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.

Однак прогноз Столтенберга не втілився в життя, адже комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції через "відсутність ясності щодо питання".

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