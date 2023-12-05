Ми знали. Генсек НАТО пригадав події 24 лютого 2022 року

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, яким для нього та його команди був день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Вторгнення РФ в Україну не стало сюрпризом для Альянсу
За словами Єнса Столтенберга, він дуже добре пам'ятає, що 24 лютого 2022 року разом з іншими представниками країн-членів НАТО він зібрався в штаб-квартирі блоку.
Під час цієї зустрічі була погоджена спільну заяву на підтримку України.
Він також нагадав про те, що не лише НАТО, а й інші партнери офіційного Києва попереджали команду Володимира Зеленського про плани Путіна протягом декількох місяців.
Трохи пізніше, як згадує Єнс Столтенберг, до штаб-квартири приїхала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава Європейської Ради Шарль Мішель.
Переговори керівництва НАТО з президентом України відбулися також 24 лютого
За словами Єнса Столтенберга, йому вдалося поспілкуватися з українським лідером того ж дня та заявити про підтримку з боку Альянсу.
Генсек НАТО вкотре повторив, що його команда очікувала, що вторгнення досягне дійсно подібних масштабів, оскільки мала всі можливі дані про скупчення росіян біля українських кордонів.
Столтенберг відверто зізнається, що 24 лютого було "дуже драматичним днем".
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