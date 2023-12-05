Ми знали. Генсек НАТО пригадав події 24 лютого 2022 року
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Ми знали. Генсек НАТО пригадав події 24 лютого 2022 року

Єнс Столтенберг
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, яким для нього та його команди був день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вторгнення РФ в Україну не стало сюрпризом для Альянсу

За словами Єнса Столтенберга, він дуже добре пам'ятає, що 24 лютого 2022 року разом з іншими представниками країн-членів НАТО він зібрався в штаб-квартирі блоку.

Під час цієї зустрічі була погоджена спільну заяву на підтримку України.

Ми засудили російське вторгнення. Ми були добре підготовлені, зібралися рано вранці, бо знали, що вторгнення відбудеться, – зазначає генсек.

Він також нагадав про те, що не лише НАТО, а й інші партнери офіційного Києва попереджали команду Володимира Зеленського про плани Путіна протягом декількох місяців.

Трохи пізніше, як згадує Єнс Столтенберг, до штаб-квартири приїхала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава Європейської Ради Шарль Мішель.

Ми провели спільну пресконференцію, де заявили про нашу підтримку. Ми тоді активували оборонні плани НАТО, які передбачали перегрупування сил оборони до східних кордонів, – згадує генсек Альянсу.

Переговори керівництва НАТО з президентом України відбулися також 24 лютого

За словами Єнса Столтенберга, йому вдалося поспілкуватися з українським лідером того ж дня та заявити про підтримку з боку Альянсу.

Генсек НАТО вкотре повторив, що його команда очікувала, що вторгнення досягне дійсно подібних масштабів, оскільки мала всі можливі дані про скупчення росіян біля українських кордонів.

Ми бачили скупчення на півдні, сході та півночі, в Білорусі. У нас були доволі точні дані щодо планів росіян і їхнього наміру взяти під контроль Україну – наголосив він

Столтенберг відверто зізнається, що 24 лютого було "дуже драматичним днем".

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