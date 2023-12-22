Генсек НАТО заверил в невозможности победы Путина в войне против Украины

Россия уже не сможет достичь своих целей в Украине, несмотря на ее большие усилия. В этом убежден генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Путин уже не достигнет своих целей в Украине
Как пояснил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, полномасштабным вторжением российский диктатор хотел помешать движению Украины в НАТО и Евросоюз, но через два года войны Украина "ближе к НАТО и ЕС, чем когда-либо".
Столтенберг считает, что для РФ это большое стратегическое поражение, тогда как Украина в конце концов достигнет своей цели посредством вступления в НАТО.
Он также добавил, что РФ приходится платить огромную цену за войну против Украины – страна-агрессор уже потеряла сотни самолетов, тысячи танков и 300 тысяч солдат.
Кроме того, в РФ из-за войны войны возросла инфляция и снизился уровень жизни, Россия сильнее политически изолирована, чем раньше, но все это не изменило курс Кремля.
Генсек НАТО воздержался от комментариев относительно планов Украины провести дополнительную мобилизацию в армию, но заметил, что никто не понимает потребности военных лучше самих украинцев.
Он также призвал решительно продолжать поддержку Украины и изучить возможность предоставления Киеву большего количества оборонного оборудования путем внесения изменений в существующие соглашения с третьими странами.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.
Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.
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