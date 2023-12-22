Генсек НАТО заверил в невозможности победы Путина в войне против Украины

Россия уже не сможет достичь своих целей в Украине, несмотря на ее большие усилия. В этом убежден генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Путин уже не достигнет своих целей в Украине

Как пояснил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, полномасштабным вторжением российский диктатор хотел помешать движению Украины в НАТО и Евросоюз, но через два года войны Украина "ближе к НАТО и ЕС, чем когда-либо".

Столтенберг считает, что для РФ это большое стратегическое поражение, тогда как Украина в конце концов достигнет своей цели посредством вступления в НАТО.

Он также добавил, что РФ приходится платить огромную цену за войну против Украины – страна-агрессор уже потеряла сотни самолетов, тысячи танков и 300 тысяч солдат.

Кроме того, в РФ из-за войны войны возросла инфляция и снизился уровень жизни, Россия сильнее политически изолирована, чем раньше, но все это не изменило курс Кремля.

У нас нет никаких признаков того, что Путин изменит свои цели и свою политику. Он и дальше будет пытаться оккупировать больше территории, – отметил генсек Нато. Поделиться

Генсек НАТО воздержался от комментариев относительно планов Украины провести дополнительную мобилизацию в армию, но заметил, что никто не понимает потребности военных лучше самих украинцев.

Он также призвал решительно продолжать поддержку Украины и изучить возможность предоставления Киеву большего количества оборонного оборудования путем внесения изменений в существующие соглашения с третьими странами.

В целом нам нужно наращивать наше производство, чтобы лучше помогать Украине и лучше защищать себя, – резюмировал генсек НАТО. Поделиться

Что известно о вступлении Украины в НАТО

30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.