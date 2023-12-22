Эксперт предупредила о планах Путина относительно Киева и Харькова

Несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин публично уверял, что мобилизация в стране-агрессорке пока не нужна, он может объявить ее в любой момент и снова попытаться захватить Киев или Харьков.

Путин может объявить мобилизацию в России еще до президентских выборов

По убеждению российской оппозиционерки и главы благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, главе Кремля даже сейчас ничего не мешает объявить всеобщую мобилизацию, ведь это никак не повлияет на результаты президентских выборов.

Она обратила внимание на то, что в стране-агерссорке нет электората и настоящих избирателей, а значит Путин может делать что угодно без последствий для своего режима.

Оппозиционерка предупреждает о том, что российский диктатор очень хочет снова пойти на Киев или захватить Харьков. Однако он прекрасно осознает, что без мобилизации у него нет никаких шансов на успех.

Путин может пойти на Киев и Харьков в любой момент

Несмотря на это, от Путина все равно не надо ожидать логических решений и действий.

Учитывая тот факт, что сейчас соотношение бойцов ВСУ и солдат РФ на поле боя существенно отличается, нельзя игнорировать риск того, что глава Кремля попытается этим воспользоваться.

Это западное утверждение, что до выборов политикам не следует делать непопулярных шагов, но у Путина другая логика. Согласно ей, мобилизация – это популярное решение, а идти на Киев нужно сейчас. К сожалению, это так. Поэтому он может атаковать в любую минуту, – предупреждает Ольга Романова. Поделиться

Следует также напомнить о том, что общую группировку россиян на территории Украины Путин оценивает в более 600 тысяч солдат.

Однако команда главы ГУР Кирилла Буданова назвала это ложью. Согласно их данным, сейчас речь идет о 443 тысячах военных, а также около 30 тысячах оккупантов из Росгвардии.