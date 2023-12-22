В США назвали единственный способ остановить Путина в Украине

По убеждению команды ISW, остановка западной помощи для Киева, вполне возможно, приведет к тому, что Вооруженные силы Украины больше не смогут сдерживать российских захватчиков.

Что для Украины важнее всего в процессе сдерживания армии РФ

Как считают представители американского Института изучения войны, текущую позиционную войну в Украине нельзя считать стабильной тупиковой ситуацией, поскольку баланс может легко пошатнуться, если партнеры официального Киева будут тормозить или вообще блокировать важные решения касательно помощи.

Иностранные эксперты также обращают внимание на то, что исключительно поддержка западных государств в области безопасности позволяет бойцам ВСУ успешно отражать наступление страны-агрессорки и деоккупировать больше украинской территории.

Поэтому продление этой помощи является единственной возможностью помешать президенту РФ Владимиру Путину достичь своих целей в Украине. Поделиться

Один из представителей Белого дома Джон Кирби официально предупредил, что армия РФ сможет проводить наступательные операции, когда зимние погодные условия станут более благоприятными для механизированной маневренной войны (вероятно, в январе-феврале 2024 года).

По его словам, это оценка, которая базируется на анализе темпа боевых действий в Украине в течение зимы.

Что происходит на фронте 21-22 декабря

В течение 21 декабря ВСУ уничтожили 1080 солдат РФ, 24 артиллерийские системы, 18 ББМ и 9 танков врага.

Согласно данным американских аналитиков, солдаты РФ смогли продвинуться северо-западнее Красногоровки на северо-западном фланге Авдеевки.

Также россияне совершили незначительное подтвержденное продвижение к северо-западу от Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 21 декабря, показывают, что российские войска добились незначительного успеха к востоку от Ямполевки. Поделиться

Кроме того, армия РФ подтвердила свое наступление под Бахмутом.