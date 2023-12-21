Бавовна в Мариуполе. ВСУ уничтожили склад с БК и оружием армии РФ

Украинским защитникам удалось поразить все необходимые цели в Мариуполе при ударе 20 декабря. В частности, также сообщается о тяжелораненых 10 оккупантах, которых отправили в госпиталь. Россияне, как всегда, заявили о "работе ПВО".
Новая бавовна в Мариуполе: что известно
ВСУ попали по вражеским складам боеприпасов и техники во временно оккупированном Мариуполе. Захватчики разместили их на территории бывшего "Хладокомбината" в Кальмиусском районе.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
ПС ВСУ удалось поразить все необходимые цели, которые были уничтожены. В частности, также сообщается о тяжелораненых 10 оккупантах.
20 декабря в Мариуполе местные жители слышали взрывы. Россияне заявили о работе ПВО, впрочем, согласно заявлению Андрющенко, она была неэффективной.
В Мариуполе звучали взрывы и взорвали авто российского офицера
Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, авто взорвали с офицером на улице Нестерова в Приморском районе. Тот в больнице.
В Мариуполе вечером 14 декабря местные жители слышали взрывы. В месте прилета возник пожар.
ВСУ официально информацию не комментировали.
В 01:24 стало известно, что горит бетонный завод, где дислоцировались российские оккупанты.
И добавил, что первый хлопок у Порт-Сити был 7 сентября этого года.
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