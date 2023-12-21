Бавовна в Мариуполе. ВСУ уничтожили склад с БК и оружием армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Бавовна в Мариуполе. ВСУ уничтожили склад с БК и оружием армии РФ

Мариуполь
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Источник:  Петр Андрющенко

Украинским защитникам удалось поразить все необходимые цели в Мариуполе при ударе 20 декабря. В частности, также сообщается о тяжелораненых 10 оккупантах, которых отправили в госпиталь. Россияне, как всегда, заявили о "работе ПВО".

Новая бавовна в Мариуполе: что известно

ВСУ попали по вражеским складам боеприпасов и техники во временно оккупированном Мариуполе. Захватчики разместили их на территории бывшего "Хладокомбината" в Кальмиусском районе.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Вчера пришла кара небесная на территорию бывшего "Хладокомбината" в Кальмиусском районе. Где оккупант неосторожно спрятал БК и технику, – сообщает Андрющенко.

ПС ВСУ удалось поразить все необходимые цели, которые были уничтожены. В частности, также сообщается о тяжелораненых 10 оккупантах.

Дважды в неделю. Приятный рекорд. Просто шикарные сутки, – отчитался Андрющенко.

20 декабря в Мариуполе местные жители слышали взрывы. Россияне заявили о работе ПВО, впрочем, согласно заявлению Андрющенко, она была неэффективной.

В Мариуполе звучали взрывы и взорвали авто российского офицера

Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, авто взорвали с офицером на улице Нестерова в Приморском районе. Тот в больнице.

Сам подрыв произошел синхронно с Мариупольской Хлопком, что позволило скрыть его от внимания полицаев и ФСБ к госпитализации... Сопротивление передает отдельный привет всем владельцам авто из "Z" на автомобиле. Следующая машина может быть ваша, – говорится в сообщении.

В Мариуполе вечером 14 декабря местные жители слышали взрывы. В месте прилета возник пожар.

Были слышны мощные взрывы. При ПортСити что-то очень горит. Туда сейчас выехали кареты скорой помощи, – пишут в городском совете.

ВСУ официально информацию не комментировали.

В 01:24 стало известно, что горит бетонный завод, где дислоцировались российские оккупанты.

Взрывов было два. Мест попадания – два и они разные.

Первое попадание – бетонный завод. Второе – территория по Порт-Сити, где оккупанты размещали технику военную и части систем ПВО, – уточнил Андрющенко.

И добавил, что первый хлопок у Порт-Сити был 7 сентября этого года.

А последствия хорошие. Не зря все официальные пропагандисты замолчали, а чатики подчистили по поводу последствий, – говорит Андрющенко.

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