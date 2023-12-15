Новая бавовна. В Мариуполе горела военная техника российских оккупантов — видео

В мариупольском Порт-Сити произошел "прилет". Масштабный пожар охватил месторасположение техники и систем ПВО армии РФ.
В Мариуполе "прилетело" в местонахождение оккупантов
В Мариуполе вечером 14 декабря местные жители слышали взрывы. В месте прилета возник пожар.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и городской совет Мариуполя.
ВСУ официально информацию не комментировали.
В 01:24 стало известно, что горит бетонный завод, где дислоцировались российские оккупанты.
И добавил, что первая бавовна в Порт-Сити была 7 сентября этого года.
Бавовна в Мариуполе
В городе было слышно не менее двух взрывов, в Мангуше – один, отметили в городском совете.
Утром в четверг, 7 сентября, во временно оккупированном Мариуполе и районе раздались громкие взрывы, возник пожар.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Андрющенко добавил, что после взрывов оккупанты подняли авиацию из Приморско-Ахтарского и Ростовского направления в сторону Запорожья. Какая причина – неизвестно.
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