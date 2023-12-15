Новая бавовна. В Мариуполе горела военная техника российских оккупантов — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Новая бавовна. В Мариуполе горела военная техника российских оккупантов — видео

Мариуполь
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Источник:  Петр Андрющенко

В мариупольском Порт-Сити произошел "прилет". Масштабный пожар охватил месторасположение техники и систем ПВО армии РФ.

В Мариуполе "прилетело" в местонахождение оккупантов

В Мариуполе вечером 14 декабря местные жители слышали взрывы. В месте прилета возник пожар.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и городской совет Мариуполя.

Были слышны мощные взрывы. При Порт-Сити что-то очень горит. Туда сейчас выехали кареты скорой помощи, – пишут в городском совете.

ВСУ официально информацию не комментировали.

В 01:24 стало известно, что горит бетонный завод, где дислоцировались российские оккупанты.

Взрывов было два. Мест попадания – два и они разные.

Первое попадание – бетонный завод. Второе – территория по Порт-Сити, где оккупанты размещали технику военную и части систем ПВО, – уточнил Андрющенко.

И добавил, что первая бавовна в Порт-Сити была 7 сентября этого года.

А последствия хорошие. Не зря все официальные пропагандисты замолчали, а чатики подчистили по поводу последствий, – говорит Андрющенко.

Бавовна в Мариуполе

В городе было слышно не менее двух взрывов, в Мангуше – один, отметили в городском совете.

Утром в четверг, 7 сентября, во временно оккупированном Мариуполе и районе раздались громкие взрывы, возник пожар.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

После взрывов в Мариуполе и районе был зафиксирован пожар за "Порт-Сити" и в районе бетонного мини-завода. Оккупанты сообщают о "работе авиации", однако это уже настолько типичная ложь, что сами себе не верят, – отметил он.

Андрющенко добавил, что после взрывов оккупанты подняли авиацию из Приморско-Ахтарского и Ростовского направления в сторону Запорожья. Какая причина – неизвестно.

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