В Мариуполе партизаны уничтожили нескольких сотрудников "полиции" и ФСБ — Андрющенко

Оккупанты жалуются, что в течение последних дней в оккупированном Мариуполе были убиты как минимум четыре сотрудника "полиции" и ФСБ. В этом россияне обвиняют украинских партизан.

В Мариуполе партизаны ликвидируют оккупантов

Во временно оккупированном Мариуполе в результате взрыва в прошлую субботу российский "полицейский" получил серьезные травмы и, как стало известно, скончался в больнице. Кроме того, в городе было ликвидировано еще несколько захватчиков.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Взрыв автомобиля одного из полицейских оккупационного корпуса произошел 10 ноября на пр. Металлургов.

Тогда представители местных сил сопротивления рассказали, что операция была их "подарком" так называемым "полицейским" на празднование Дня полиции в РФ.

Выяснилось, что захватчик получил смертельные раны после подрыва машины.

Российские ресурсы подтверждают не только подрыв автомобиля российского "полицейского", но и его гибель в больнице, – отмечает Андрющенко. Поделиться

Также он опубликовал скрин публикации одного из пропагандистских ресурсов. В нем говорится, что за последние несколько дней в оккупированном Мариуполе были убиты как минимум четыре сотрудника "полиции" и ФСБ захватчиков. В этом интервенты обвиняют украинских партизан.

Силы сопротивления на ТОТ

Во временно подконтрольном войскам РФ городе Мариуполе местные партизаны активно "минусуют" захватчиков. Так, за прошедшую неделю в городе при "загадочных обстоятельствах" убиты 26 российских военных.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что военные РФ на оккупированной части Запорожской области массовый упадок духа, в ряде городов зафиксировали факты загадочных смертей захватчиков.

8 ноября в оккупированном Луганске произошел взрыв. На воздух взлетел автомобиль бывшего "начальника милиции" оккупантов Михаила Филиппоненко, он погиб. Филиппоненко отвечал за организацию пыток для украинцев – как военных, так и гражданских.

9 ноября во временно оккупированном Скадовске Херсонской области произошли взрывы, причиной которой стал удар по месту нахождения российских оккупантов. 10 ноября выяснилось, что в результате атаки здание, в котором находились высокопоставленные офицеры Следственного комитета РФ, было полностью уничтожено. Также в Брянской области 9 ноября неизвестные взорвали авто пограничной службы РФ, погиб подполковник ФСБ.