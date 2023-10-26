Партизаны РФ атаковали дронами станцию РЭБ "Житель" – видео
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны РФ атаковали дронами станцию РЭБ "Житель" – видео

ГПСУ
Станция РЭБ
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Курские партизаны уничтожили вражескую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

В армии РФ минус станция РЭБ "Житель"

Курские партизаны атаковали станцию дронами и минометным огнем.

Курские партизаны уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель". Нанесено поражение двумя дронами камикадзе и минометным огнем, – пишет ГНСУ.

Утраты армии РФ в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще около 810 террористов. Из техники было уничтожено:

  • танков ‒ 5141 (+29) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 9715 (+18) ед,

  • артиллерийских систем – 7155 (+30) ед,

  • РСЗО – 834 (+1) ед,

  • средств ПВО ‒ 556 (+2) ед,

  • самолетов – 320 (+0) ед,

  • вертолетов / helicopters – 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5389 (+17),

  • крылатых ракет ‒ 1538 (+0),

  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,

  • подводных лодок – 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 9507 (+33) ед,

  • специальной техники – 1010 (+3).

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