Курские партизаны уничтожили вражескую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".
В армии РФ минус станция РЭБ "Житель"
Курские партизаны атаковали станцию дронами и минометным огнем.
Утраты армии РФ в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще около 810 террористов. Из техники было уничтожено:
танков ‒ 5141 (+29) ед,
боевых бронированных машин ‒ 9715 (+18) ед,
артиллерийских систем – 7155 (+30) ед,
РСЗО – 834 (+1) ед,
средств ПВО ‒ 556 (+2) ед,
самолетов – 320 (+0) ед,
вертолетов / helicopters – 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5389 (+17),
крылатых ракет ‒ 1538 (+0),
кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
подводных лодок – 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9507 (+33) ед,
специальной техники – 1010 (+3).
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