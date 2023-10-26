Партизани РФ атакували дронами станцію РЕБ "Житель" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Партизани РФ атакували дронами станцію РЕБ "Житель" — відео

ДПСУ
Станція РЕБ

Курські партизани знищили ворожу автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

В армії РФ мінус станція РЕБ "Житель"

Курські партизани атакували станцію дронами та мінометним вогнем.

Курські партизани знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Нанесено ураження двома дронами камікадзе і мінометним вогнем, - пише ДПСУ.

Втрати армії РФ у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби наші воїни знищили ще близько 810 терористів. З техніки було знищено:

  • танків ‒ 5141 (+29) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 9715 (+18) од,

  • артилерійських систем – 7155 (+30) од,

  • РСЗВ – 834 (+1) од,

  • засобів ППО ‒ 556 (+2) од,

  • літаків – 320 (+0) од,

  • гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5389 (+17),

  • крилатих ракет ‒ 1538 (+0),

  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,

  • підводних човнів – 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9507 (+33) од,

  • спеціальної техніки ‒ 1010 (+3).

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