Курські партизани знищили ворожу автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".
В армії РФ мінус станція РЕБ "Житель"
Курські партизани атакували станцію дронами та мінометним вогнем.
Втрати армії РФ у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби наші воїни знищили ще близько 810 терористів. З техніки було знищено:
танків ‒ 5141 (+29) од,
бойових броньованих машин ‒ 9715 (+18) од,
артилерійських систем – 7155 (+30) од,
РСЗВ – 834 (+1) од,
засобів ППО ‒ 556 (+2) од,
літаків – 320 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5389 (+17),
крилатих ракет ‒ 1538 (+0),
кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
підводних човнів – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 9507 (+33) од,
спеціальної техніки ‒ 1010 (+3).
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