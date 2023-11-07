Военные РФ через Мариуполь перебрасывают технику в направлении Токмака – видео
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ через Мариуполь перебрасывают технику в направлении Токмака – видео

Техника РФ
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Источник:  Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе в армии РФ снова наблюдается активизация движения техники в направлении Токмака.

Что происходит в Мариуполе

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, перемещение происходит через Бердянск и Приморское Запорожской области.

Колонны техники, вертолеты в районе Бердянска, десятки грузовиков из БК через Мариуполь. Наши люди проехали с инспекцией в обе стороны. Установлено более 20 грузовиков с БК, следующих из Мариуполя в Приазовский (Запорожская область) по трассе, дальше "исчезают" в сторону линии фронта, - написал Андрющенко.

В Приазовске, по его словам, зафиксировано движение тягачей (тралов) для тяжелой техники, двигающихся в сторону Мариуполя.

Скорее, это те, о которых сообщали на прошлой неделе. То есть подтверждение гипотезы подкрепления в направлении Токмака, но через Бердянский район и Приморское. В общем можете сами заключить. Комплексный проезд однажды..., - добавил советник мэра Мариуполя.

В Мариуполе россияне перемещают свои войска сразу на два направления

оккупанты активно начали перемещать живую силу. Причем это движение происходит сразу в двух направлениях – в сторону севера Донецкой области и в сторону Бердянска.

По словам Андрющенко, в частности это движение замечено сразу в двух направлениях:

  • в сторону севера Донецкой области в направление Волноваха из Бердянского направления (преимущественно грузовики с живой силой до 12 штук, частично с пушками класса "Рапира");

  • в сторону Бердянска (системы ПВО, грузовики по БК и инженерная техника).

Дополнительно наблюдается подготовка очередного мероприятия резерва живой силы в Мариупольский район и увеличение оккупационного корпуса в самом Мариуполе.

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