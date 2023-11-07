Во временно оккупированном Мариуполе в армии РФ снова наблюдается активизация движения техники в направлении Токмака.
Что происходит в Мариуполе
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, перемещение происходит через Бердянск и Приморское Запорожской области.
В Приазовске, по его словам, зафиксировано движение тягачей (тралов) для тяжелой техники, двигающихся в сторону Мариуполя.
В Мариуполе россияне перемещают свои войска сразу на два направления
оккупанты активно начали перемещать живую силу. Причем это движение происходит сразу в двух направлениях – в сторону севера Донецкой области и в сторону Бердянска.
По словам Андрющенко, в частности это движение замечено сразу в двух направлениях:
в сторону севера Донецкой области в направление Волноваха из Бердянского направления (преимущественно грузовики с живой силой до 12 штук, частично с пушками класса "Рапира");
в сторону Бердянска (системы ПВО, грузовики по БК и инженерная техника).
Дополнительно наблюдается подготовка очередного мероприятия резерва живой силы в Мариупольский район и увеличение оккупационного корпуса в самом Мариуполе.
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