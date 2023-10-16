За неделю партизаны в Мариуполе ликвидировали 26 окупантов — Андрющенко
Категория
Украина
Дата публикации

За неделю партизаны в Мариуполе ликвидировали 26 окупантов — Андрющенко

Мариуполь
Читати українською
Источник:  Петр Андрющенко

В Мариуполе за неделю "при загадочных обстоятельствах" убиты 26 российских окупантов.

Через неделю партизаны в Мариуполе ликвидировали 26 окупантов

Плюс 26 окупантов в морг, и 15 в реанимации из-за отравления пищей, - отметил он.

По его словам, всего за лето и два месяца осени партизаны в городе ликвидировали "более 40 оккупантов разными путями".

При этом, что касается последних случаев, как подтверждают сами захватчики, неизвестные отравили оккупантов: 9 умерли, 12 – в реанимации. Признаки отравления оккупанты почувствовали через два часа после ужина. Они считают, что массово отравить российских военных могли те же "диверсанты".

Кроме того, захватчики зафиксировали несколько налетов на российские казармы в Мариуполе. оккупанты рассказали, что неизвестные ворвались в казармы, перед этим убив охрану. В общей сложности 17 окупантов были убиты, еще 11 – ранены.

Мариупольские партизаны взорвали 4 транспортных средства армии РФ

Группа "Й" Мариупольского Сопротивления сообщает об очередной удачной акции поджога "Огненное Сопротивление".

Об этом написал в Телеграмме советник председателя Мариупольского городского совета Петр Андрющенко:

Обезврежены по меньшей мере четыре транспортных средства оккупанта - Газель, два "Нива" и "буханка", путем контролируемого поджога территории базирования кафиров. Мариуполь продолжает выжигать русскую, приближая победу! Несокрушимый город Непокоренных!

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ждем домой. В Киеве прошла акция в поддержку Мариупольского гарнизона
Ждем домой. В Киеве прошла акция в поддержку Мариупольского гарнизона
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Огненное сопротивление. Мариупольские партизаны взорвали 4 транспортных средства армии РФ
Огненное сопротивление. Мариупольские партизаны взорвали 4 транспортных средства армии РФ
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Скандал вокруг драмы "Юрик". Мариупольцы требуют запретить показ фильма
Скандал вокруг драмы "Юрик". Мариупольцы требуют запретить показ фильма

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.