За неделю партизаны в Мариуполе ликвидировали 26 окупантов — Андрющенко

В Мариуполе за неделю "при загадочных обстоятельствах" убиты 26 российских окупантов.

Через неделю партизаны в Мариуполе ликвидировали 26 окупантов

Плюс 26 окупантов в морг, и 15 в реанимации из-за отравления пищей, - отметил он. Поделиться

По его словам, всего за лето и два месяца осени партизаны в городе ликвидировали "более 40 оккупантов разными путями".

При этом, что касается последних случаев, как подтверждают сами захватчики, неизвестные отравили оккупантов: 9 умерли, 12 – в реанимации. Признаки отравления оккупанты почувствовали через два часа после ужина. Они считают, что массово отравить российских военных могли те же "диверсанты".

Кроме того, захватчики зафиксировали несколько налетов на российские казармы в Мариуполе. оккупанты рассказали, что неизвестные ворвались в казармы, перед этим убив охрану. В общей сложности 17 окупантов были убиты, еще 11 – ранены.

Мариупольские партизаны взорвали 4 транспортных средства армии РФ

Группа "Й" Мариупольского Сопротивления сообщает об очередной удачной акции поджога "Огненное Сопротивление".

Об этом написал в Телеграмме советник председателя Мариупольского городского совета Петр Андрющенко: