За тиждень партизани у Маріуполі ліквідували 26 окупантів — Андрющенко
Категорія
Україна
Дата публікації

За тиждень партизани у Маріуполі ліквідували 26 окупантів — Андрющенко

Маріуполь
Джерело:  Петро Андрющенко

У Маріуполі за тиждень "за загадкових обставин" убито 26 російських окупантів.

За тиждень партизани у Маріуполі ліквідували 26 окупантів

Плюс 26 окупантів в морг, та 15 в реанімації через отруєння їжею, - зазначив він.

За його словами, загалом за літо та два місяці осені партизани в місті ліквідували "понад 40 окупантів різними шляхами".

При цьому, що стосується останніх випадків, як підтверджують самі загарбники, невідомі отруїли окупантів: 9 померли, 12 - у реанімації. Ознаки отруєння окупанти відчули через дві години після вечері. Вони вважають, що масово потруїти російських військових могли ті ж самі "диверсанти".

Крім того, загарбники зафіксували декілька нальотів на російські казарми у Маріуполі. Окупанти розповіли, що невідомі увірвалися в казарми, перед цим вбивши охорону. Загалом 17 окупантів було вбито, ще 11 – поранені.

Маріупольські партизани підірвали 4 транспортних засоби армії РФ

Група "Ї" Маріупольского Спротиву повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу "Вогневий Спротив".

Про це написав в Телеграм радник голови Маріупольської міської ради Петро Андрющенко:

Знешкоджено щонайменше чотири транспортних засоби окупанта - Газель, дві “Ніви” та “буханка”, шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів.Маріуполь продовжує випалювати русню, наближаючи перемогу! Незламне місто Нескорених!

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