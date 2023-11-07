Військові РФ через Маріуполь перекидають техніку у напрямку Токмака — відео

У тимчасово окупованому Маріуполі в армії РФ знову спостерігається активізація руху техніки у напрямку Токмака.
Що відбувається в Маріуполі
Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, переміщення відбувається через Бердянськ та Приморське Запорізької області.
В Приазовську, за його словами, зафіксовано рух тягачів (тралів) для важкої техніки, що рухаються в бік Маріуполя.
У Маріуполі росіяни переміщають свої війська відразу на два напрямки
Окупанти активно почали переміщати живу силу. При чому цей рух відбувається одразу у двох напрямках - в бік півночі Донецької області та в бік Бердянська.
За словами Андрющенка, зокрема цей рух помічено одразу у двох напрямках:
в бік півночі Донецької області в напрям Волноваха з Бердянського напряму (переважно вантажівки з живою силою до 12 штук, частково з гарматами класу "Рапира");
в бік Бердянська (системи ППО, вантажівки з БК та інженерна техніка).
Додатково спостерігається підготовка для чергового заходу резерву живої сили в Маріупольський район та збільшення окупаційного корпусу в самому Маріуполі.
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