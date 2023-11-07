Військові РФ через Маріуполь перекидають техніку у напрямку Токмака — відео
Категорія
Україна
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Військові РФ через Маріуполь перекидають техніку у напрямку Токмака — відео

Техніка РФ
Джерело:  Петро Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі в армії РФ знову спостерігається активізація руху техніки у напрямку Токмака.

Що відбувається в Маріуполі

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, переміщення відбувається через Бердянськ та Приморське Запорізької області.

Колони техніки, гвинтокрили в районі Бердянська, десятки вантажівок з БК через Маріуполь. Наші люди проїхали з інспекцією в обидва боки. Встановлено понад 20 вантажівок з БК, що рухаються з Маріуполя до Приазовського (Запорізька область) трасою, далі "зникають" в бік лінії фронту, - написав Андрющенко.

В Приазовську, за його словами, зафіксовано рух тягачів (тралів) для важкої техніки, що рухаються в бік Маріуполя.

Скоріш це ті, про яки повідомляли минулого тижня. Тобто маємо підтвердження гіпотези підкріплення в напрям Токмака, але через Бердянський район та Приморське. Загалом можете самі зробити висновок. Комплексний проїзд одного дня..., - додав радник мера Маріуполя.

У Маріуполі росіяни переміщають свої війська відразу на два напрямки

Окупанти активно почали переміщати живу силу. При чому цей рух відбувається одразу у двох напрямках - в бік півночі Донецької області та в бік Бердянська.

За словами Андрющенка, зокрема цей рух помічено одразу у двох напрямках:

  • в бік півночі Донецької області в напрям Волноваха з Бердянського напряму (переважно вантажівки з живою силою до 12 штук, частково з гарматами класу "Рапира");

  • в бік Бердянська (системи ППО, вантажівки з БК та інженерна техніка).

Додатково спостерігається підготовка для чергового заходу резерву живої сили в Маріупольський район та збільшення окупаційного корпусу в самому Маріуполі.

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