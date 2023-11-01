Військові РФ облаштовують оперативно-технічні склади в Маріуполі — фото і відео

Російські війська формують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі. Для цього загарбники використовують ангари, гаражі та колишні зерносховища.

Що відбувається в Маріуполі

Окупанти почали облаштовувати оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі.

Вантажівки з боєкомплектом з напряму Новоазовська та в напрям Мангушу та Нікольського. По різним селам формуються оперативні склади", - розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Поширити

За словами радника мера, здебільше росіяни використовують сільгоподарчі ангари, майданчики та гаражі мотобригад та території колишніх зерносховищ.

Сама тенденція накопиченняя напередодні зими там, де ще півроку назад відверто боялись, вказує або на розслабленість, або на.переоцінку власної безпеки. Бавоні бути, - констатував Андрющенко. Поширити

У Маріуполі росіяни переміщають свої війська відразу на два напрямки

Окупанти активно почали переміщати живу силу. При чому цей рух відбувається одразу у двох напрямках - в бік півночі Донецької області та в бік Бердянська.

За словами Андрющенка, зокрема цей рух помічено одразу у двох напрямках:

в бік півночі Донецької області в напрям Волноваха з Бердянського напряму (переважно вантажівки з живою силою до 12 штук, частково з гарматами класу "Рапира");

в бік Бердянська (системи ППО, вантажівки з БК та інженерна техніка).

Додатково спостерігається підготовка для чергового заходу резерву живої сили в Маріупольський район та збільшення окупаційного корпусу в самому Маріуполі.