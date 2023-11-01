Военные РФ обустраивают оперативно-технические склады в Мариуполе – фото и видео

Российские войска формируют оперативно-технические склады в Мариуполе и районе. Для этого захватчики используют ангары, гаражи и бывшие зернохранилища.

Что происходит в Мариуполе

Оккупанты начали обустраивать оперативно-технические склады в Мариуполе и районе.

Грузовики с боекомплектом из направления Новоазовска и в направлении Мангуша и Никольского. По разным селам формируются оперативные составы", - рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Поделиться

По словам советника мэра, в основном россияне используют сельхозадарные ангары, площадки и гаражи мотобригад и территории бывших зернохранилищ.

Сама тенденция накопления накануне зимы там, где еще полгода назад откровенно боялись, указывает либо на расслабленность, либо на переоценку собственной безопасности. Бани быть, - констатировал Андрющенко. Поделиться

В Мариуполе россияне перемещают свои войска сразу на два направления

оккупанты активно начали перемещать живую силу. Причем это движение происходит сразу в двух направлениях – в сторону севера Донецкой области и в сторону Бердянска.

По словам Андрющенко, в частности это движение замечено сразу в двух направлениях:

в сторону севера Донецкой области в направление Волноваха из Бердянского направления (преимущественно грузовики с живой силой до 12 штук, частично с пушками класса "Рапира");

в сторону Бердянска (системы ПВО, грузовики по БК и инженерная техника).

Дополнительно наблюдается подготовка очередного мероприятия резерва живой силы в Мариупольский район и увеличение оккупационного корпуса в самом Мариуполе.