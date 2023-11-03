Мощная "бавовна" в центре Волновахи. В месте расположения оккупантов произошел "прилет" — Андрющенко

В местном Доме культуры, где размещаются подразделения армии РФ, произошел мощный взрыв.
Пятничная “бавовна” в Волновахе
В пятницу, 3 ноября, произошел взрыв во временно оккупированном Волновахе Донецкой области. "Прилет" зафиксировали в центре города – в местном Доме культуры железнодорожников, где находятся оккупанты.
Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По словам советника мэра, место "прилета" – так называемый ДК железнодорожников.
Ситуация в Волновахе
Волноваха оказалась захваченной российскими войсками с марта 2022 во время масштабного вторжения РФ в Украину. В июле 2023 года в городе был нанесен удар по зданию так называемой "администрации" оккупантов.
Кроме того, россияне используют больницы под Волновахой в качестве "живого щита" для комплексов РЭБ, а студентов заставляют ремонтировать свою поврежденную на фронте технику.
Недавно в Волновахе произошло убийство целой семьи из 9 человек.
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