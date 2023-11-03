Потужна "бавовна" у центрі Волновахи. У місці розташування окупантів стався "приліт" — Андрющенко

У місцевому Будинку культури, де розташовуються підрозділи армії РФ, стався потужний вибух.
П’ятнична “бавовна” у Волновасі
У п'ятницю, 3 листопада, стався вибух у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. "Приліт" зафіксували у центрі міста – у місцевому Будинку культури залізничників, де знаходяться окупанти.
Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами радника мера, місце "прильоту" – так званий БК залізничників.
Ситуація у Волновасі
Волноваха опинилась захопленою російськими військами з березня 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України. У липні 2023 року в місті було завдано удару по будівлі так званої "адміністрації" окупантів.
Крім того, росіяни використовують лікарні під Волновахою як "живий щит" для комплексів РЕБ, а студентів змушують ремонтувати свою пошкоджену на фронті техніку.
Нещодавно у Волновасі сталося вбивство цілої родини із 9 осіб.
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