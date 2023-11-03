Потужна "бавовна" у центрі Волновахи. У місці розташування окупантів стався "приліт" — Андрющенко
Категорія
Україна
Дата публікації

Потужна "бавовна" у центрі Волновахи. У місці розташування окупантів стався "приліт" — Андрющенко

Волноваха
Джерело:  Петро Андрющенко

У місцевому Будинку культури, де розташовуються підрозділи армії РФ, стався потужний вибух.

П’ятнична “бавовна” у Волновасі

У п'ятницю, 3 листопада, стався вибух у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. "Приліт" зафіксували у центрі міста – у місцевому Будинку культури залізничників, де знаходяться окупанти.

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Волноваха. Бавовна. "Прильот" в центрі міста. ППО окупантів не замовкає. Добрі новини п'ятниці, – зазначив він.

За словами радника мера, місце "прильоту" – так званий БК залізничників.

Як розумієте, ніякою культурою там не пахло. З місця кажуть непогано в окупантів та колоборантів пригоріло. Чекаємо на подробиці. Файна новина, – констатував він.

Ситуація у Волновасі

Волноваха опинилась захопленою російськими військами з березня 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України. У липні 2023 року в місті було завдано удару по будівлі так званої "адміністрації" окупантів.

Крім того, росіяни використовують лікарні під Волновахою як "живий щит" для комплексів РЕБ, а студентів змушують ремонтувати свою пошкоджену на фронті техніку.

Нещодавно у Волновасі сталося вбивство цілої родини із 9 осіб.

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