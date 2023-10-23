У Ростовській області пролунали вибухи. Там нібито спрацювали системи протиповітряної оборони.

Що відомо про вибухи в Ростовській області

Губернатор Ростовської області Голубєв стверджує, що вдень російська ППО над регіоном збила ціль.

Підрозділи протиповітряної оборони о 14.59 успішно відпрацювали по повітряних цілях. Жертв та руйнувань на землі немає, - написав чиновник країни-агресора. Поширити

Він додав, що системи ППО, які розміщені в Ростовській області, "виконують завдання у "зоні СВО" щодо знищення повітряних цілей".

Натомість жителі Ростова публікували відео, на яких чути вибухи.

Вибухи у РФ

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.

Також нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.

Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.

За словами губернатора Курській області Романа Старовойта, атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.

Старовойт повідомляв, що були відключення електропостачання.

Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.

Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти РФ.

Також на території РФ 18 жовтня працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема у Кремлі повідомили про нібито збиття повітряних цілей.